Важный для экономики проект могут реализовать в ближайшие годы в Киргизии с помощью России. Официальный Бишкек надеется создать в областях республики совместные торгово-логистические центры, которые помогут местным производителям работать с регионами РФ напрямую. Как утверждают в МИД Киргизии, проект позволит решить одну из главных проблем, с которой страна столкнулась при вхождении в Евразийский союз, и поэтому вопрос о нем обсуждался на уровне министров иностранных дел.

- До настоящего времени вопросы фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации отрегулированы не до конца, - посетовал глава внешнеполитического ведомства Киргизии Чингиз Айдарбеков. - Но мы рассчитываем, что проблема будет решена. У России есть полезный опыт создания торгово-логистических центров. Эти структуры смогут собирать производимую у нас продукцию, проводить ее сертификацию, что позволит российскому потребителю получать товары напрямую.

О создании прямых связей между субъектами России и областями Киргизии заговорили еще несколько лет назад. Местные и российские эксперты предложили чиновникам обратить внимание на продвижение товаров из КР в центральные и восточные регионы РФ. Стороны провели несколько деловых форумов. Препятствием укреплению связей пока служит, в основном, неспособность киргизских предприятий производить экспортную продукцию в больших объемах. Тем не менее торговля между республикой и Россией уверенно растет.

По словам вице-премьер-министра КР Жениша Разакова, объем экспорта в страны ЕАЭС в целом вырос с начала года на 5,4 процента и составил 387 миллионов долларов. В большей степени - благодаря поставкам в крупнейшие государства Евразийского союза. "Ощутимый сдвиг заметен в сфере легкой промышленности, - пояснил он. - Это связано с тем, что основными потребителями продукции местных швейников являются Россия и Казахстан".

Укрепить экономические связи с Россией республика пытается и в другой сфере. Киргизская сторона предложила крупным промышленным предприятиям РФ участвовать в развитии туристической отрасли на Иссык-Куле. Такое предложение уже получили власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Несколько дней назад, к примеру, эта тема обсуждалась на встрече генерального консула КР в Екатеринбурге Бообека Салимжанова и замгубернатора ЯНАО Александра Мажарова.

В правительстве КР полагают, что российские промышленники могли бы инвестировать в строительство новых или расширение уже существующих пансионатов и здравниц на побережье "горной жемчужины", чтобы чуть позже направлять в отпуска и на оздоровительные процедуры в Киргизию своих сотрудников.

Речь пока идет в значительной степени о возрождении опыта СССР. Некогда Иссык-Куль считался одним из популярных у жителей Сибири мест отдыха и лечения. Россия тем временем уверенно лидирует среди стран, откуда поступают и прямые частные инвестиции.

Она занимает первое место среди государств, граждане которых открыли в Киргизии совместные предприятия (СП). На долю россиян приходится порядка 22 процентов всех СП, действующих в республике, иными словами, каждое пятое такое предприятие. Национальный статистический комитет насчитывает свыше 400 предприятий с участием капитала из РФ. По этому показателю Россия входит в первую тройку, незначительно уступая Китаю и Турции.

Для граждан Киргизии работа на предприятиях с иностранным участием считается более выгодной, чем трудоустройство в местных организациях или фирмах. Согласно оценкам Нацстаткома, среднемесячная зарплата людей, занятых на предприятиях с иностранными инвестициями, в 2,2 раза выше уровня зарплат в целом по республике. В 2017 году она составила 33 тысячи 820 сомов.

Руководство Киргизии, в свою очередь, утверждает, что Россия на данный момент уже внесла наибольший вклад в развитие республики. Об этом заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков. "Самый главный инвестор - это Российская Федерация, - подчеркнул он. - Во время встреч с президентом России Владимиром Путиным мы каждый раз обсуждаем укрепление социально-экономических, торговых, культурно-гуманитарных отношений".

Самым успешным примером сотрудничества в сфере инвестиций глава Киргизии считает работу в КР компании "Газпром". Несколько лет назад власти республики заключили знаковое соглашение с российским энергогигантом, который взял на себя обязательства обеспечить страну стабильными поставками природного газа, модернизировать и расширить местные газовые сети. Согласно официальным данным, компания в результате уже инвестировала в Киргизию более 30 миллиардов сомов и пополнила ее бюджет налогами более чем на 42 миллиарда. "Газпром" также обеспечил работой порядка 10 тысяч граждан КР, которые трудоустроились в различные его структуры.

- Компания ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации страны до 2030 года, - отметил Сооронбай Жээнбеков. - В его рамках будут газифицированы 60 процентов территории республики, голубым топливом обеспечат свыше 400 населенных пунктов. Деятельность "Газпрома" оказывает положительное влияние на развитие экономики.

По словам президента Киргизии, республика и Россия рассматривают "еще очень много совместных проектов, которые также будут реализованы". Каких, станет известно в ближайшие месяцы. Как предполагается, часть планов может быть озвучена во время визита в КР президента РФ Владимира Путина. Его ждут в Киргизии с визитом в первой половине 2019 года.

Впрочем, наибольший эффект от сотрудничества между Россией и Киргизией по большому счету ощутили трудовые мигранты и их семьи. Согласно оценкам экспертов, денежные переводы, которые пересылают домой граждане КР, работающие в РФ, помогают снижать уровень бедности в регионах и поддерживают развитие местного потребительского рынка. По этой причине тема трудовой миграции остается одной из основных на двусторонних переговорах даже на высшем уровне. Результатом стали как послабления для граждан КР, решивших найти работу в РФ, так и амнистия, объявленная в отношении киргизстанцев, нарушивших правила пребывания в принимающей стране.

Российская сторона не только снимает запрет на въезд тысяч жителей КР, оказавшихся в так называемом "черном списке", но и предоставляет возможность легализоваться тем, кто сейчас находится на территории РФ. В "черном списке" насчитывалось порядка 70 тысяч граждан Киргизии. Предполагается, что перечень невъездных сократится примерно на 20 тысяч человек.

То, насколько это важно для Киргизии, подтверждает ряд цифр. За восемь месяцев 2018 года трудовые мигранты, работающие в России, перевели на родину свыше 1,7 миллиарда долларов. По оценкам Национального банка республики, на долю РФ приходится более 90 процентов денежных поступлений от граждан КР, трудящихся за рубежом. Мигранты, работающие в других странах, для сравнения, перевели с начала года родным около 32 миллионов долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го объем переводов из России вырос на 160 миллионов долларов. При этом всего в России, по данным МИД республики, пребывают порядка 650 тысяч граждан Киргизии, и, возможно, их количество будет расти.

- После вступления в ЕАЭС наши мигранты в России стали устраиваться на высокооплачиваемую работу в торговле, в банковской сфере, - подчеркивает министр экономики республики Олег Панкратов. - Наши граждане получили возможность работать без патента, имеют доступ к социальному обеспечению и медицинскому страхованию. Число наших соотечественников, легально трудящихся в России, выросло вдвое и достигло 61 процента.

Однако в будущем Киргизия все же надеется сократить трудовую миграцию - путем создания новых рабочих мест непосредственно внутри страны. Двумя годами ранее предполагалось, что снизить поток рабочих рук удастся посредством модернизации экономики. Тем более, что Россия пыталась способствовать этому, профинансировав создание фонда развития (Российско-Киргизский фонд развития, РКФР. - Прим. ред.). РКФР изначально задумывался для поддержки крупных местных производителей, но буквально в первые же месяцы работы выяснилось, что в кредитах в большей степени нуждаются представители среднего бизнеса.

Мнение



Дмитрий Орлов, глава аналитического центра "Стратегия Восток - Запад" (Киргизия)

С помощью специалистов из РСФСР Киргизская ССР превратилась в один из крупнейших индустриальных центров Средней Азии. Промышленность республики включала свыше 130 отраслей, выпускающих продукцию около четырех тысяч наименований. По состоянию на 1990 год, Советская Киргизия поставляла продукцию в 19 стран Европы, 18 стран Азии, 16 стран Африки и Латинской Америки. На долю республики приходилось более 40 процентов угля, добываемого во всей Средней Азии. С момента установления дипломатических отношений 20 марта 1992 года Россия и Киргизстан заключили около 130 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Исторический опыт показывает, что по большому счету у республики нет таких долгих и прочных отношений, как с Россией, ни с одной другой страной. Какой бы в РФ и КР ни была политическая обстановка, она никогда не отменит дружбу, проверенную временем. Россия входила в тройку стран, являвшихся основными кредиторами Киргизии. В первые месяцы 2018 года Россия решила списать республике долг, чтобы облегчить бремя финансовых обязательств КР перед другими государствами.