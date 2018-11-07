Россия предложит УВКБ организовать ознакомительные поездки в Сирию

Россия намерена предложить Управлению верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН ознакомительные поездки в Сирию для изучения гуманитарной ситуации в этой стране. Об этом рассказал представитель МИД РФ Илья Моргунов, выступив на заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по вопросам возвращения беженцев в арабскую республику.

По его словам, "для оценки положения на местах" Москва намерена предложить УВКБ организовать ознакомительную поездку в Сирию.

Дипломат рассказал, что запланированное на 30 октября заседание по этим вопросам в тройственном формате (Россия-Евросоюз-УВКБ) перенесено на 15 ноября по просьбе делегации ЕС при ООН, которая сослалась на плотный график.

