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Рубрика: Спорт

Коварный Таити

Россияне начали турнир в Дубае с очень трудной победы
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Стартовый матч россиян на традиционном, ежегодном и уже восьмом по счету Межконтинентальном Кубке по пляжному футболу против команды тихоокеанского острова Таити во Французской Полинезии получился более чем драматичным и с обилием забитых мячей - 7:6.

Наша команда в середине второго периода уверенно лидировала 6:1. Но в третьей 12-минутке в действиях подопечных главного тренера Михаила Лихачева небрежность умножилась на откровенную расхлябанность. Островитяне умудрились сравнять счет - 6:6. Благо, гол Антона Шкарина на 34-й минуте все же позволил оформить победу в этом неоднозначном матче.

Россияне выступают в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Дубае в следующем составе: вратари - Максим Чужков, Иван Островский (оба - "Кристалл", Санкт-Петербург); полевые игроки - Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов, Артур Папоротный (все - "Кристалл", СПб), Андрей Новиков, Алексей Макаров, Федор Земсков, Алексей Павленко (все - "Спартак", Москва), Антон Шкарин, Борис Никоноров (оба - "Локомотив", Москва).

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Также в нашей группе "В" предварительного этапа играют США и Иран. Матч между этими командами вчера завершился с разгромным счетом 8:1 в пользу азиатской сборной. В квартете "А" сражаются хозяева, действующие чемпионы мира бразильцы, дебютанты турниры и финалисты Евролиги испанцы плюс единственный представитель Африки Египет. По два лучших участника от каждой четверки выйдут в полуфинал, остальные оспорят места с пятого по восьмое.

Межконтинентальный Кубок для сборных впервые был проведен в 2011 году. Прописка соревнований с тех пор не менялась, все время обладатель главного приза определялся в Дубае. Россиянам трижды удалось завоевать титул (2011, 2012, 2015), еще два раза наши "пляжники" добивались серебряных наград (2013, 2014), "бронзу" увезли домой в 2016-м. И только в прошлом сезоне остались вне пьедестала, потерпев в плей-офф поражения от Португалии и Ирана.

Сейчас рулевой россиян Михаил Лихачев объективно расценивает общий расклад сил в Дубае: "Думаю, сборная Бразилии на данный момент фаворит любых соревнований. Тот состав, которым обладает команда, дает возможность менять игроков под различные схемы и, безусловно, делает ее фаворитом. До южноамериканцев нам надо еще дожить, мы находимся в разных группах", - цитирует наставника пресс-служба Российского футбольного союза.

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