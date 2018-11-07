Россияне смогут сдавать ягоды и грибы без налогов в заготконторы

В России возрождается система заготовительных пунктов, куда россияне смогут без налогов сдавать грибы и ягоды. Поправки об этом одобрил в первом чтении комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Госдума может рассмотреть поправки уже 15 ноября.

То, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению, уже прописано в законодательстве. Однако статья не работает.

Как объяснил автор поправок, глава профильного комитета Николай Николаев, нужно убрать пробелы в Лесном кодексе, в также поправить закон "О потребительской кооперации".

Для реализации инициативы потребуется строительство новых и модернизация существующих заготовительных пунктов. Нужно будет также дать таким предприятиям льготы.

