Российские вузы попали в топ-100 мирового рейтинга по физике

Только что опубликованы результаты новых международных рейтингов вузов по четырём направлениям "Науки о жизни", " Физические науки", "Науки о медицине и здоровье" и "Психология". Рейтинги ежегодно составляет британское издание Times Hihger Education (THE).

В этом году три российских вуза попали в топ-100 мировых университетов по направлению "Физические науки". Лучший результат здесь, причём второй год подряд - у МФТИ: сейчас он занимает 50 позицию. За ним идут МИФИ (78 место) и МГУ им. Ломоносова (96 строчка рейтинга). Кстати, и МИФИ, и МГУ улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись в рейтинговой таблице.

Рейтинг по физике - самый "богатый" по количеству российских вузов. В него вошли 26 университетов из России, причём 16 из них - участники Проекта по повышению конкурентоспособности вузов России 5-100. Этот рейтинг самый многочисленный - в нем участвует почти тысяча вузов со всего мира.

Девять росийских вузов попали в предметный рейтинг по направлению "Науки о жизни". Здесь выше всех из наших - МГУ им. Ломоносова, который расположился в диапазоне 126-150 мест. Следующий - МФТИ (201-250) и Новосибирский госуниверситет (301-400). Впервые в рейтинге представлены Дальневосточный федеральный госуниверситет, Новосибирский госуниверситет, Семёновский университет, МФТИ и Томский госуниверситет. Всего здесь эксперты ранжировали 751 вуз.

Чуть меньше университетов в рейтинге по медицине - 721. Российские вузы представлены пятью университетами: МГУ, РУДН, Сеченовский университет, Новосибирский госуниверситет и Казанский федеральный университет. Лучшие показатели снова у МГУ им. Ломоносова (группа 301-400).

Меньше всего вузов в рейтинге по направлению "Психология" - около 500. Российские вузы впервые вошли в этот список. И хотя наших вузов здесь всего три, им удалось попасть в топ-250. Снова "на коне" МГУ. Он в группе с 101 по 125 места. Существенный результат у "Вышки": университет участвует в этом рейтинге впервые и сразу попал в топ -200 (позиции 151-175). Третий вуз из России - СПбГУ (201-250).

Предметные рейтинги составляются на основе 13 индикаторов эффективности, среди которых преподавание (среда обучения), объём исследований, научная репутация, цитирование. Первые места в предметных рейтингах, как правило, занимают британские и американские университеты. Лидеры в разных вариациях по местам: Гарвард, Оксфорд, Массачусетский технологический институт, Принстон, Кембридж, Стэнфорд. По направлению "Медицина" в пятерку лучших входит также Лондонский Имперский колледж, а по психологии - университеты Чикаго и Пенсильвании.

Комментарий

Виталий Баган, проректор по научной работе и программам развития МФТИ:

- Науки о жизни постепенно становятся одним из приоритетным прикладных направлений научной деятельности Физтеха наряду с физикой и computer science. Например, в этом году конференция "Биомембраны" - ведущее мероприятие в России в области молекулярной и клеточной биологии - собрала около 600 ведущих ученых в своей области. Центр молекулярных механизмов старения МФТИ, организовавший конференцию, активно работает над возвращением талантливых молодых кадров. Например, лабораторию структурного анализа и инжиниринга мембранных белков в Центре возглавляет Иван Гущин, молодой ученый, вернувшийся после работы в Германии. Недавно его научная работа, сделанная в МФТИ, была опубликована в журнале Science. Также в Центр вернулся Виталий Шевченко, который помимо науки тренирует российскую сборную по физике.