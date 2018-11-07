Российских экспортеров допустят к крупнейшим китайским онлайн-магазинам

Новости

Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили 19:00
СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро 19:00
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой" 19:00
Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС 18:58
Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена 18:54
ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева 18:36
На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов 18:32
Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге 18:31
Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео 18:31
Россия предложит УВКБ организовать ознакомительные поездки в Сирию 18:30
Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку 18:11
Эксперты рассказали, как выбирать спелую хурму 18:07
Воронежскую больницу проверят после скандала с ампутацией 17:57
В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу 17:55
Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке 17:54
Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций 17:52
ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА 17:47
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы 17:39
Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд" 17:35
Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств 17:34
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе 17:29
В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 18:29
Рубрика: Экономика

Маршрут построен

Российских экспортеров допустят к крупнейшим китайским онлайн-магазинам
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Российский виртуальный павильон откроется на интернет-платформе Tmall.com - второй по популярности торговой площадке в Китае после Taobao, ежемесячное количество посетителей которой составляет 450-500 миллионов человек.
Кратно увеличить долю экспорта в Китай должны поставки мяса птицы, говядина и свинина пока ждут своей очереди. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Кратно увеличить долю экспорта в Китай должны поставки мяса птицы, говядина и свинина пока ждут своей очереди. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Кратно увеличить долю экспорта в Китай должны поставки мяса птицы, говядина и свинина пока ждут своей очереди. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

Об этом в рамках деловой миссии Российского экспортного центра в Китай рассказала "РГ" Анна Беляева, управляющий директор РЭЦ по международному развитию: "Электронная торговля - это самый простой выход на экспорт для российских компаний. Рынок КНР огромен и представляет для нас большой интерес. Мы будем помогать российским регионам выходить на нее, в частности, проводить обучение экспортеров".

По ее словам, продовольствие - это самая востребованная группа товаров на китайском рынке. Китайцы считают российские продукты экологически чистыми. "Они очень любят наши кондитерские изделия, мороженое, покупают муку, масло. Интересуются медицинскими товарами, косметикой", - говорит Беляева.

Кроме того, большими темпами растут поставки в Китай наших кондитерских изделий, минеральной воды, готовой продукции. "Но для достижения серьезного успеха надо расширять поставки масложировой продукции, сои, гидратированного подсолнечного масла и начинать конкурировать не по цене, а по качеству. Это значит, надо заниматься защитой и продвижением брендов российской продукции, созданием новых "зонтичных" брендов под товарные группы", - рассказал "РГ" Дмитрий Краснов, директор департамента информационной политики и специальных проектов минсельхоза.

Фото: Александр Корольков/РГ
Медведев рассказал о перспективах товарооборота РФ и Китая

По его словам, доля российского продовольствия в общем объеме китайского импорта продовольствия еще мала - всего 1,5 процента. В лучшую сторону изменит ситуацию начало поставок мяса птицы и молочной продукции, но нужно подумать и о поставках говядины и свинины в будущем. Кроме того, нужен специальный институт поддержки агропромышленного экспорта. РЭЦ обеспечивает сопровождение всех экспортеров, но его усилий недостаточно для прицельного и адресного продвижения производителей продуктов питания.

"Если не появится заточенных под отдельные продукты маркетинговых компаний, мы не сможем выдержать жесткой конкуренции с производителями из других стран", - считает Краснов.

Для продвижения российской продукции вглубь китайского рынка РЭЦ и правительство планируют взаимодействовать с предприятиями из сферы общепита и гостиничного бизнеса, поскольку эта индустрия способна обеспечить максимальные объемы закупок. Это подтверждает и статистика: около 70 процентов китайцев регулярно питаются не дома и примерно столько же покупают продукты через интернет.

Тем не менее, еще существуют барьеры, которые мешают продвижению российских товаров на китайском рынке. В частности, Россия из-за несоответствия регламентов пока не может поставлять в Китай соевый шрот, который здесь используют как корм для скота. Но, по словам генерального директора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, эту препону можно было бы довольно легко преодолеть на межгосударственном уровне. "Я понимаю, когда трудности вызывает налаживание поставок мяса, поскольку регионализация этого товара требует серьезных договоренностей, но для поставок соевого шрота мы проблем не видим. Надеюсь, этот вопрос удастся разрешить в течение полугода", - заявил Слепнев журналистам.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться российский бизнес, собирающийся наладить экспортные поставки в Китай - ментальная. Это миф, что российские товары здесь ждут, - говорят экспортеры. Нужно завоевывать рынок и серьезно вкладываться в продвижение брендов, поскольку российская продукция в Китае в действительности никому не известна.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Экспорт древесины из РФ в Китай могут ограничить

"Товар сам себя продавать не начнет. Нужна стратегия продвижения, нужны маркетинговые кампании. Российский бизнес делает только первые шаги в этом направлении. Пока есть системная проблема российских производителей, которые пытаются выходить на китайский рынок. Нельзя сидеть и ждать, пока государство все сделает, нужно и самим проявлять активность, - прокомментировал "РГ" Вячеслав Бакаев, советник президента транспортной группы FESCO, которая занимается поставкой экспортной российской продукции на китайский рынок, в том числе зерна и продуктов питания.

По его словам, не стоит пытаться выходить на рынок Китая, если у фирмы нет "финансовой подушки", которая позволит какое-то время работать себе в убыток. "С китайскими компаниями-импортерами придется провести довольно долгую и затратную предварительную работу, чтобы добиться заключения первой сделки. Просто так прийти и встать на полку магазина не получится. Нужны деньги и терпение: 3-5 лет методичного труда", - поделился своим опытом он.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой