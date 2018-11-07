Российских экспортеров допустят к крупнейшим китайским онлайн-магазинам

Российский виртуальный павильон откроется на интернет-платформе Tmall.com - второй по популярности торговой площадке в Китае после Taobao, ежемесячное количество посетителей которой составляет 450-500 миллионов человек.

Об этом в рамках деловой миссии Российского экспортного центра в Китай рассказала "РГ" Анна Беляева, управляющий директор РЭЦ по международному развитию: "Электронная торговля - это самый простой выход на экспорт для российских компаний. Рынок КНР огромен и представляет для нас большой интерес. Мы будем помогать российским регионам выходить на нее, в частности, проводить обучение экспортеров".

По ее словам, продовольствие - это самая востребованная группа товаров на китайском рынке. Китайцы считают российские продукты экологически чистыми. "Они очень любят наши кондитерские изделия, мороженое, покупают муку, масло. Интересуются медицинскими товарами, косметикой", - говорит Беляева.

Кроме того, большими темпами растут поставки в Китай наших кондитерских изделий, минеральной воды, готовой продукции. "Но для достижения серьезного успеха надо расширять поставки масложировой продукции, сои, гидратированного подсолнечного масла и начинать конкурировать не по цене, а по качеству. Это значит, надо заниматься защитой и продвижением брендов российской продукции, созданием новых "зонтичных" брендов под товарные группы", - рассказал "РГ" Дмитрий Краснов, директор департамента информационной политики и специальных проектов минсельхоза.

По его словам, доля российского продовольствия в общем объеме китайского импорта продовольствия еще мала - всего 1,5 процента. В лучшую сторону изменит ситуацию начало поставок мяса птицы и молочной продукции, но нужно подумать и о поставках говядины и свинины в будущем. Кроме того, нужен специальный институт поддержки агропромышленного экспорта. РЭЦ обеспечивает сопровождение всех экспортеров, но его усилий недостаточно для прицельного и адресного продвижения производителей продуктов питания.

"Если не появится заточенных под отдельные продукты маркетинговых компаний, мы не сможем выдержать жесткой конкуренции с производителями из других стран", - считает Краснов.

Для продвижения российской продукции вглубь китайского рынка РЭЦ и правительство планируют взаимодействовать с предприятиями из сферы общепита и гостиничного бизнеса, поскольку эта индустрия способна обеспечить максимальные объемы закупок. Это подтверждает и статистика: около 70 процентов китайцев регулярно питаются не дома и примерно столько же покупают продукты через интернет.

Тем не менее, еще существуют барьеры, которые мешают продвижению российских товаров на китайском рынке. В частности, Россия из-за несоответствия регламентов пока не может поставлять в Китай соевый шрот, который здесь используют как корм для скота. Но, по словам генерального директора Российского экспортного центра Андрея Слепнева, эту препону можно было бы довольно легко преодолеть на межгосударственном уровне. "Я понимаю, когда трудности вызывает налаживание поставок мяса, поскольку регионализация этого товара требует серьезных договоренностей, но для поставок соевого шрота мы проблем не видим. Надеюсь, этот вопрос удастся разрешить в течение полугода", - заявил Слепнев журналистам.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться российский бизнес, собирающийся наладить экспортные поставки в Китай - ментальная. Это миф, что российские товары здесь ждут, - говорят экспортеры. Нужно завоевывать рынок и серьезно вкладываться в продвижение брендов, поскольку российская продукция в Китае в действительности никому не известна.

"Товар сам себя продавать не начнет. Нужна стратегия продвижения, нужны маркетинговые кампании. Российский бизнес делает только первые шаги в этом направлении. Пока есть системная проблема российских производителей, которые пытаются выходить на китайский рынок. Нельзя сидеть и ждать, пока государство все сделает, нужно и самим проявлять активность, - прокомментировал "РГ" Вячеслав Бакаев, советник президента транспортной группы FESCO, которая занимается поставкой экспортной российской продукции на китайский рынок, в том числе зерна и продуктов питания.

По его словам, не стоит пытаться выходить на рынок Китая, если у фирмы нет "финансовой подушки", которая позволит какое-то время работать себе в убыток. "С китайскими компаниями-импортерами придется провести довольно долгую и затратную предварительную работу, чтобы добиться заключения первой сделки. Просто так прийти и встать на полку магазина не получится. Нужны деньги и терпение: 3-5 лет методичного труда", - поделился своим опытом он.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"