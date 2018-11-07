Российский штангист Артем Окулов, выступающий в весовой категории до 89 кг, выиграл "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике. Эта медаль стала для сборной России первой на турнире, который проходит в Ашхабаде.

Окулов, уже побеждавший на мировом первенстве-2015 в американском Хьюстоне в категории до 85 кг, взял вес 372 кг. В рывке Артем поднял 166 кг, в толчке - 206 кг.

Второе место занял белорус Павел Ходасевич - 371 кг (169 кг в рывке + 202 кг в толчке). Тройку призеров замкнул действующий чемпион Европы Реваз Давитадзе из Грузии - 371 кг (168 кг + 203 кг).

Напомним, что на турнире в Ашхабаде состоялось возвращение российских тяжелоатлетов на мировую арену. Из-за нарушений антидопинговых правил наши спортсмены пропустили Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, а в 2017-м Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) получила годичную дисквалификацию.