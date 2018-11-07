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07.11.2018 19:00
Рубрика: Общество

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В Московском патриархате ответили на слова президента Украины Петра Порошенко о том, что ее представителям необходимо вернуться в РФ.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
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"На Украине нет никаких представителей "российской православной церкви", - сообщил РИА Новости представитель Московского патриархата.

Также в Московском патриархате отметили, что решение об автокефалии является грубым насилием над религиозными убеждениями большинства украинцев.

Напомним, на заседании синода, которое состоялось 9-11 ноября Константинопольский патриархат подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата.

Русская православная церковь, в свою очередь, приняла решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Общество Религия В мире экс-СССР Украина Вопрос автокефалии на Украине
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