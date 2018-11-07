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Samsung раскрыла информацию о безрамочном смартфоне

07.11.2018,  
10:15
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В бета-версии Android Pie для телефона Galaxy Note 9 обнаружился новый смартфон. Пользователи сделали вывод, что это Galaxy S10 - гаджет, который станет максимально безрамочным.

Новая функция Night Theme в Android Pie имеет анимированную презентацию, где представлен смартфон, экран которого практически полностью занимает переднюю панель.

Новое устройство Samsung должен представить на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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Как уточняет портал Letsgodigital, скорее всего фронтальная камера гаджета будет спрятана под дисплеем, но выреза в нем не будет. Гаджет, скорее всего, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8150.

Также не исключено, что смартфон оснастят двойной фронтальной и тройной основной широкоугольной камерой, которая сможет снимать 120-градусные пейзажи.

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