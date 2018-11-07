Samsung раскрыла информацию о безрамочном смартфоне

В бета-версии Android Pie для телефона Galaxy Note 9 обнаружился новый смартфон. Пользователи сделали вывод, что это Galaxy S10 - гаджет, который станет максимально безрамочным.

Новая функция Night Theme в Android Pie имеет анимированную презентацию, где представлен смартфон, экран которого практически полностью занимает переднюю панель.

Galaxy Note9's Android Pie new beta version of the night mode shows a demo with almost no bezel. #GalaxyS10 pic.twitter.com/0IxPwZbaDh — Ice universe (@UniverseIce) 5 ноября 2018 г.

Новое устройство Samsung должен представить на выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

Как уточняет портал Letsgodigital, скорее всего фронтальная камера гаджета будет спрятана под дисплеем, но выреза в нем не будет. Гаджет, скорее всего, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8150.

Также не исключено, что смартфон оснастят двойной фронтальной и тройной основной широкоугольной камерой, которая сможет снимать 120-градусные пейзажи.