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Рубрика: Спорт

Покажем молодежь

Сборная России отправилась на первый этап Евротура в Финляндию в сильно обновленном составе
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Сборная России вчера отправилась в Финляндию, где примет участие в первом этапе Евротура, Кубке Карьяла. Напомним, стартовый матч у нашей команды запланирован на 8 ноября против хозяев турнира, затем 10-го числа россияне встретятся со шведами, и, наконец, 11-го сыграют с чехами.
В сборной нынешнего созыва московский ЦСКА и питерский СКА представлены 14 хоккеистами. Фото: РИА Новости
В сборной нынешнего созыва московский ЦСКА и питерский СКА представлены 14 хоккеистами. Фото: РИА Новости

Перед вылетом команды на базе в Новогорске состоялся традиционный день открытых дверей для журналистов. Обычно такой день включает в себя пресс-конференцию главного тренера, общение с журналистами и открытую тренировку сборной. Однако в этот раз вместо тренировки прошла церемония вручения новоиспеченной премии "Герои хоккея". Таким образом Федерация хоккея России, учредившая награду, решила подвести итоги сезона 2017/2018. Символично, что в центре внимания оказались герои триумфальной для нас Олимпиады в Пхенчхане. Автор победной шайбы в финальном матче Кирилл Капризов, как выяснилось, стал лучшим снайпером сборной, а ассистировавший ему Никита Гусев - лучшим бомбардиром.

Кетов будет капитаном сборной России по хоккею на Кубке Карьяла

Оба победили в своих номинациях на основании статистики, а вот капитан сборной Павел Дацюк был признан самым ценным игроком голосованием болельщиков.

"Паши нет?" - немного расстроился легендарный ветеран Владимир Юрзинов, которому поручили открыть конверт с именем лауреата. Дацюк в сборную действительно не приехал: тренерский штаб дал ему отдохнуть. Да и нечего 40-летнему центрфорварду доказывать, его возможности все и так прекрасно знают. Чего не скажешь о новом капитане, Евгении Кетове. В сборной, средней возраст которой всего 24,5 года, 32-летний форвард один из самых опытных, и именно этим, видимо, обусловлен выбор тренерского штаба: результативностью Кетов, выступающий за СКА, не блещет. Его ассистентами назначены Никита Нестеров и Андрей Локтионов.

Вообще по составу да и не только вопросов к главному тренеру Илье Воробьеву накопилось немало. После официальной части дня открытых дверей он на них ответил.

Какие задачи ставятся перед сборной?

Илья Воробьев: Задачи всегда одни - выиграть. Посмотреть состав - тоже задача. Видите, мы сильно омолодились.

Выбирая игроков, принципиально старались охватить как можно больше клубов?

Илья Воробьев: Думали по составу, так получилось. То, что вызваны игроки из девяти клубов, это хорошо, положительная сторона.

Антон Бурдасов, которого не вызвали, слишком специфичный для вас игрок?

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Дацюк, Капризов, Гусев вошли в число лауреатов премии ФХР "Герои хоккея"

Илья Воробьев: За Антоном Бурдасовым мы смотрим. У него было хорошее начало сезона. Подумаем и, возможно, вызовем его на следующий этап Евротура, который пройдет в России.

Не было мысли вызвать Окулова, чтобы попробовать его в связке с Шалуновым, с которым он играет в ЦСКА?

Илья Воробьев: У нас на данный момент Окулов в олимпийской сборной. О многих вещах думали. Мы думали по составу, а то, что есть представители девяти клубов, - это хорошо.

Динамовская связка Шипачев - Кагарлицкий вам неинтересна?

Илья Воробьев: Связка Шипачев - Кагарлицкий большинство голов забивает в неравных составах. На данный момент мы взяли такое направление, на данный момент вот так вот.

Владимира Ткачева из "Ак Барса" почему не позвали?

Илья Воробьев: Мы знаем Володю. Пока так.

Уже на следующий день после окончания Кубка Карьяла у вас матч со СКА. Не трудно?

Илья Воробьев: Не только у меня в понедельник матч с "Автомобилистом", у игроков тоже. Справимся.

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