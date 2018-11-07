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07.11.2018 20:37
Рубрика: Спорт

Сборная России разгромила команду США по пляжному футболу

Текст: Данила Жиляев
Сборная России по пляжному футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. В матче группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае подопечные Михаила Лихачева буквально втоптали в песок команду США, победив 13:3.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

При этом стоит отметить, что в первом периоде ничто не предвещало такого результата - американцы вполне уверенно чувствовали себя у наших ворот и уступали всего 2:3. Однако во второй 12-минутке россиян, что называется, прорвало, и ко второму перерыву счет был уже 8:2.

Уступая 2:10, футболисты США сумели забить еще один мяч, но это уже ничего не решало. После этого наши отличились еще трижды и одержали очень красивую и убедительную победу. Она оказалась тем более важной, что в первом туре сборная России едва не упустила удачу в матче с Таити - выигрывая 6:1, наша команда в итоге с трудом победила 7:6.

Россияне обыграли Таити на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

В матче в США в составе сборной России по разу отличились Артур Папоротный, Дмитрий Шишин и Кирилл Романов, по дублю оформили Андрей Новиков и Юрий Крашенинников. Ну а Федор Земсков стал автором поистине выдающегося достижения - шесть раз он поразил ворота соперников. Он, таким образом, повторил рекорд Егора Шайкова - единственного до сегодняшнего дня игрока сборной России, которому удавалось оформить гекса-трик за национальную команду. Это произошло в 2007 году в матче Евролиги против Испании, игровое время которого закончилось 7:7, а по пенальти сборная России уступила 0:1.

Отметим также, что сборная США в двух играх пропустила 21 мяч - ранее она уступила Ирану 1:8. Американцы, разумеется, уже лишились шанса на выход из группы. А сегодня в параллельной встрече иранцы победили Таити 4:2. Таким образом, участники плей-офф от группы В, в которой выступает сборная России, уже известны. А кто займет первое место, решит очная встреча подопечных Михаила Лихачева с иранскими футболистами.

В группе А ситуация несколько сложнее. Там после двух игр набрали шесть очков бразильцы, по три балла имеют ОАЭ и Египет, а замыкает квартет с нулем в графе "очки", что неожиданно, сборная Испании. С высокой долей вероятности именно бразильцы в итоге займут первую строчку. В заключительном туре им предстоит сыграть с ОАЭ, но даже если "селесао" проиграют, вряд ли они окажутся вторыми - для этого им нужно уступить с разницей в девять мячей, что кажется маловероятным. Соответственно, если сборная России не хочет встречаться с Бразилией в полуфинале, то иранцев надо также обыгрывать. Матч между командами России и Ирана состоится в четверг 8 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

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