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07.11.2018 13:06
Рубрика: Культура

Сценические наряды Майи Плисецкой впервые показали в Москве

Текст: Варвара Панина

В музее Тропинина открылась экспозиция сценических костюмов Майи Плисецкой. Проект приурочен к 93-й годовщине со дня рождения артистки. Наряды, которые привезены из музея хореографической школы имени Плисецкой в Тольятти, будут выставляться в Москве впервые. Сценические костюмы были переданы в дар школе самой балериной.

Фото: Архив Татьяны Предеиной
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Кроме того, ко дню рождения балерины в Культурном центре Андрея Вознесенского откроется выставка, посвященная дружбе Андрея Вознесенского и Майи Плисецкой. Там покажут инсталляции, видеоперформанс. Стихотворение "Портрет Плисецкой", посвященное Майе, впервые будет переосмыслено современным художником.

Завершением памятной серии станет гала-концерт звезд мирового балета "Майя Плисецкая. Посвящение". Концерт пройдет 27 ноября в Государственном Кремлевском дворце в рамках ежегодного проекта Лиепы "Автографы и имиджи".

В этот вечер выступят солисты Большого театра: Евгения Образцова, Алена Ковалева и Якопо Тисси, Людмила Коновалова, Янг Гью Чой, Саша Мухамедов и Джеймс Статут, Анжелина Воронцова и Иван Васильев и другие.

Культура Арт Музеи и памятники Персона: Майя Плисецкая
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