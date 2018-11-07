Счетная палата предупредила о рисках неисполнения ряда ФЦП в 2018 году

Счетная палата по итогам подготовки оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета за первые три квартала 2018 года предупредила о рисках неисполнения ряда федеральных целевых программ (ФЦП) в этом году. Об этом говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

По итогам девяти месяцев на реализацию госпрограмм из федерального бюджета было расходовано чуть больше 65 процентов от зарезервированной суммы, то есть они исполнены на 5,8 триллиона рублей.

На реализацию приоритетных проектов израсходовано 106,9 миллиарда рублей, или 52,9 процента.