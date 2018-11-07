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07.11.2018 12:59
Рубрика: Происшествия

Серебренников признан ответчиком по делу о хищении в "Седьмой студии"

Текст: Владимир Федосенко
В Мещанском райсуде столицы начались слушания по существу громкого дела о хищении бюджетных денег, выделенных на проект "Седьмой студии".

Минкультуры России в ходе процесса подтвердило свои требования о взыскании 133 миллионов 127 тысяч рублей с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела. Напомним, Минкульт признан по этому делу потерпевшим, а фигуранты - гражданскими ответчиками.

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Однако подсудимые Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший глава "Седьмой студии" Юрий Итин и ди⁠ректор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум выразили свое несогласие с признанием их гражданскими ответчиками. Адвокаты позицию своих клиентов поддержали.

Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. По этой статье им грозит до 15 лет лишения свободы.
Дело насчитывает около 270 томов. Гособвинение в процессе, который проходит в открытом режиме, будут поддерживать два прокурора.

В обвинительном заключении, оглашенном прокурором, утверждается, что "по указанию режиссера Серебренникова соучастники от имени автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта и под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 миллионов рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы".

Гособвинитель считает, что "соучастники предоставляли в министерство культуры Российской Федерации подложные финансовые отчеты о якобы выполненных работах, которые без надлежащей проверки согласовывались руководителем департамента министерства культуры РФ Апфельбаум и служили основанием для перечисления средств федерального бюджета".

Из речи прокурора следует, что все хищения происходили по личной просьбе художественного руководителя "Гоголь-центра", то есть Серебренникова. Прокурор перечислил преступные эпизоды. К примеру, в августе 2013 года Серебренников дал указание Малобродскому, Итину и другим подчиненным обналичить со счетов АНО "7 студия" 2 миллиона 900 тысяч рублей.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Аналогичные распоряжения, по утверждениям гособвинителя, Серебренников давал исполнительному продюсеру спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерине Вороновой, которая скрылась от следствия, в связи с чем заочно арестована судом и объявлена в международный розыск.

Преступной деятельностью обвиняемые продолжили заниматься и в 2013 году, заявил гособвинитель. Он утверждает, что пять лет назад Серебренников давал указания Малобродскому, Итину и Масляевой о переводе бюджетных средств на счета третьих фирм, после чего данные деньги были обналичены и распределены между членами преступной группы.

Дело еще одной фигурантки - экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой - выделено в отдельное производство, поскольку она единственная в ходе расследования признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег.

Также в отдельное производство выделено дело продюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой - она уехала за границу, объявлена в международный розыск, обвинение ей предъявлено заочно.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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