Интернет взорвали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России. Они, впрочем, могут украсить книгу о вкусной пище: сидящий на корточках упитанный, коротко стриженный мужчина, перед ним широкий мангал с доходящими на углях шашлыками. На другой фотографии этот же человек аппетитно уплетает розового морского краба, рядом - зернистая красная икра и бутылка с соевым соусом... Царские обеды.

Остается только гадать, как в колонию к Цеповязу попадали морские деликатесы, которые и не в каждом магазине найдешь. Фото: Россия24

И кто вы думаете на фото? Вячеслав Цеповяз, один из крупных авторитетов из печально известной кущевской банды Цапков. С 2017 года он отбывает наказание в одной из колоний Амурской области.

Как сообщили "Российской газете" в региональном УФСИН, ведомство провело служебную проверку.

- Эти фото, которые свидетельствуют о фактах нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - говорится в официальном сообщении УФСИН по Амурской области.

Но главный парадокс этой истории с фотографиями Цеповяза состоит в том, что они были обнародованы в Сети как раз в годовщину трагедии в станице Кущевской. Она произошла 4 ноября 2010 года - восемь лет назад.

Тогда в доме фермера Аметова на улице Зеленой за одну ночь убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них - 14 лет, самой младшей - 9 месяцев).

И вот к годовщине трагедии - фотографии Цеповяза с деликатесами, словно насмешка над правосудием и общественным мнением: члены банды и в колонии живут лучше, чем многие люди в Кущевской.

Перед тем как рассказать о реакции жителей этой станицы, стоит напомнить, кто же такой Вячеслав Цеповяз и какова была его роль в банде.

На снимках осужденный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе - крабы, шашлык и красная икра

В группировке он имел вполне говорящую за себя кличку Злодей. Так его называли "свои" - те, кто совершал преступления с особой жестокостью. Каким же должен быть психологический портрет человека, чтобы даже убийцы его называли Злодеем?

Во время суда над бандой Цапков одна из потерпевших, Светлана Сребная, потерявшая во время трагедии в доме Аметовых дочку и внука, сказала, едва сдерживая слезы:

- У всех членов этой банды есть говорящие клички. Вы только вслушайтесь, как они звучат: Николай Цапок - Бешеный, Владимир Алексеев - Беспредел, Вячеслав Цеповяз - Злодей. Разве могут у хороших и добрых людей быть такие клички? Адвокаты защищают Цапков и стремятся показать их невиновными, но мы же своими глазами видели, что эти бандиты творили в станице многие годы.

По данным следствия, Вячеслав Цеповяз играл в банде не менее значимую роль, чем Сергей Цапок, являясь одним из лидеров ОПГ. При этом Цеповяз отличался особой хитростью и осторожностью: лично никого не убивал, но был в курсе преступлений и участвовал в их планировании.

Этим и обусловлен жесткий в отношении него приговор суда: 20 лет колонии. Члены группировки в своих признательных показаниях называли его столь же влиятельным, как и Сергей Цапок.

Одновременно Цеповяз был успешным предпринимателем. Принадлежащее ему хозяйство "Слава Кубани" контролировало тысячи гектаров земли, включало в себя перерабатывающие цеха и огромное количество агротехники. К 2011 году, когда Цеповяз был уже арестован и сел на скамью подсудимых, хозяйство оказалось внезапно переписано на его жену Наталью. По данным "СПАРК-Интерфакс", только за 2010-2012 годы агрокомплекс "Слава Кубани" принес супруге Цеповяза 468 миллионов рублей чистой прибыли. Эти цифры позволяют понять, какими деньгами ворочал один из лидеров ОПГ, когда был на свободе.

В самой станице Кущевской жители восприняли с недоумением появление фотографий Цеповяза. Ведь до сих пор вокруг выплат морального ущерба родственникам пострадавших от банды Цапков продолжаются скандалы и суды.