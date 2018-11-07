Новости

Фанаты "Спартака" заявили о поддержке команды 21:05
Из-за споров по границе с Мексикой Трамп готов "остановить правительство" 20:50
Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры 20:32
СМИ сообщили о задержании помощницы бизнесмена Рыболовлева 20:27
В Москве жестоко убили женщину с ребенком 20:21
Возможный рост цены полиса ОСАГО не превысит 1,5 процента 20:18
Россияне смогут сдавать ягоды и грибы без налогов в заготконторы 20:17
В Госдуме рассказали о новых правилах рыбалки 20:10
Метро и МЦК будут работать на час дольше из-за матча "ЦСКА"-"Рома" 20:05
Гроссмейстер Репкова сыграла с юными югорскими шахматистами 19:50
S7 получила рекомендации Boeing по проблемам самолета 737 Max 19:40
Видео: Монеточка и "Би-2" записали совместный трек 19:37
Самолет из Москвы сел в Воронеже из-за тумана 19:33
Фото: Эдгард Запашный госпитализирован в Германии 19:27
В Петербурге загорелся автобус с пассажирами 19:13
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили 19:00
СК возбудил дело после нападения овчарки на полицейского в метро 19:00
РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой" 19:00
Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС 18:58
Испанский суд запросил у РФ информацию для экстрадиции бизнесмена 18:54
ФК "Монако" выступил с заявлением по задержанию Рыболовлева 18:36
На Кубани в ДТП погибли два сотрудника службы судебных приставов 18:32
Видео: Леопард прокатился на переднем сиденье такси в Екатеринбурге 18:31
Избиение заключенных в курской колонии сняли на видео 18:31
Россия предложит УВКБ организовать ознакомительные поездки в Сирию 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 20:25
Рубрика: Происшествия

Крабы за решеткой

Следствию передали материалы проверки фотографий, на которых член банды Цапков ест в тюрьме красную икру и морепродукты
Текст: Юрий Гень (Краснодар) , Александр Ярошенко (Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Интернет взорвали фотографии вольготной лагерной жизни одного из самых известных уголовников России. Они, впрочем, могут украсить книгу о вкусной пище: сидящий на корточках упитанный, коротко стриженный мужчина, перед ним широкий мангал с доходящими на углях шашлыками. На другой фотографии этот же человек аппетитно уплетает розового морского краба, рядом - зернистая красная икра и бутылка с соевым соусом... Царские обеды.
Остается только гадать, как в колонию к Цеповязу попадали морские деликатесы, которые и не в каждом магазине найдешь. Фото: Россия24 Остается только гадать, как в колонию к Цеповязу попадали морские деликатесы, которые и не в каждом магазине найдешь. Фото: Россия24
Остается только гадать, как в колонию к Цеповязу попадали морские деликатесы, которые и не в каждом магазине найдешь. Фото: Россия24

И кто вы думаете на фото? Вячеслав Цеповяз, один из крупных авторитетов из печально известной кущевской банды Цапков. С 2017 года он отбывает наказание в одной из колоний Амурской области.

Как сообщили "Российской газете" в региональном УФСИН, ведомство провело служебную проверку.

- Эти фото, которые свидетельствуют о фактах нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - говорится в официальном сообщении УФСИН по Амурской области.

Фото: depositphotos.ru
Следствие требует ареста подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы

Но главный парадокс этой истории с фотографиями Цеповяза состоит в том, что они были обнародованы в Сети как раз в годовщину трагедии в станице Кущевской. Она произошла 4 ноября 2010 года - восемь лет назад.

Тогда в доме фермера Аметова на улице Зеленой за одну ночь убили 12 человек, включая четырех детей (самому старшему из них - 14 лет, самой младшей - 9 месяцев).

И вот к годовщине трагедии - фотографии Цеповяза с деликатесами, словно насмешка над правосудием и общественным мнением: члены банды и в колонии живут лучше, чем многие люди в Кущевской.

Перед тем как рассказать о реакции жителей этой станицы, стоит напомнить, кто же такой Вячеслав Цеповяз и какова была его роль в банде.

На снимках осужденный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе - крабы, шашлык и красная икра

В группировке он имел вполне говорящую за себя кличку Злодей. Так его называли "свои" - те, кто совершал преступления с особой жестокостью. Каким же должен быть психологический портрет человека, чтобы даже убийцы его называли Злодеем?

Во время суда над бандой Цапков одна из потерпевших, Светлана Сребная, потерявшая во время трагедии в доме Аметовых дочку и внука, сказала, едва сдерживая слезы:

- У всех членов этой банды есть говорящие клички. Вы только вслушайтесь, как они звучат: Николай Цапок - Бешеный, Владимир Алексеев - Беспредел, Вячеслав Цеповяз - Злодей. Разве могут у хороших и добрых людей быть такие клички? Адвокаты защищают Цапков и стремятся показать их невиновными, но мы же своими глазами видели, что эти бандиты творили в станице многие годы.

По данным следствия, Вячеслав Цеповяз играл в банде не менее значимую роль, чем Сергей Цапок, являясь одним из лидеров ОПГ. При этом Цеповяз отличался особой хитростью и осторожностью: лично никого не убивал, но был в курсе преступлений и участвовал в их планировании.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Бастрыкин поручил проверить амурскую колонию после фото Цеповяза с икрой

Этим и обусловлен жесткий в отношении него приговор суда: 20 лет колонии. Члены группировки в своих признательных показаниях называли его столь же влиятельным, как и Сергей Цапок.

Одновременно Цеповяз был успешным предпринимателем. Принадлежащее ему хозяйство "Слава Кубани" контролировало тысячи гектаров земли, включало в себя перерабатывающие цеха и огромное количество агротехники. К 2011 году, когда Цеповяз был уже арестован и сел на скамью подсудимых, хозяйство оказалось внезапно переписано на его жену Наталью. По данным "СПАРК-Интерфакс", только за 2010-2012 годы агрокомплекс "Слава Кубани" принес супруге Цеповяза 468 миллионов рублей чистой прибыли. Эти цифры позволяют понять, какими деньгами ворочал один из лидеров ОПГ, когда был на свободе.

В самой станице Кущевской жители восприняли с недоумением появление фотографий Цеповяза. Ведь до сих пор вокруг выплат морального ущерба родственникам пострадавших от банды Цапков продолжаются скандалы и суды.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ ответила на предложение Порошенко "вернуться домой"
Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США
СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили
Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой