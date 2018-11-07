Торговым сетям запретят возвращать продукты поставщикам

Госдума окончательно приняла закон , который запретит ритейлерам возвращать поставщикам непроданные продукты в случае, если срок их хранения меньше 30 дней. Нововведения призваны защитить как отечественных производителей, так и потребителей.

Инициатива направлена на выполнение поручения президента России, который назвал практику возврата нереализованного товара производителям недобросовестной уловкой со стороны торговых сетей.

Пока что ритейлеры, по сути, дискриминирует производителей, перекладывая на них свои риски, пояснила один из авторов поправок, вице-спикер ГД Ирина Яровая. Мониторинг "Единой России" выявил, что торговые сети по договору купли-продажи забирают продукцию производителя, но спустя некоторое время по своему усмотрению могут вернуть ее назад, не оплатив, либо заставить ее выкупать. В результате производители сталкивались с издержками. Например, хлебопеки из Санкт-Петербурга пожаловались депутатам, что им ежегодно приходится утилизировать тысячи тонн продукции.

Как пояснил первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев ("ЕР"), как минимум 20 процентов всех продуктов с истекшими сроками годности отправляется обратно производителю. И, если общий товарооборот в торговых сетях по продовольствию составляет 14 трлн рублей ежегодно, то в среднем потери производителей составляют не менее 200 миллиардов рублей. "Таким образом, отечественные производители теряют миллиарды рублей и вынуждены возвращать на свои производства товар, который хранился в неизвестных условиях, - резюмировал Валеев. - Это угроза безопасности, жизни и здоровью граждан".

Эту проблему и решила исправить группа парламентариев во главе с Ириной Яровой.

По итогам консультаций, в которых принимали участие и сами торговцы, был найден компромиссный вариант. Чтобы не создавать больших рисков для торговли, решено было не вводить полный запрет на возврат непроданных продуктов. В конечном варианте новый закон запрещает отправлять обратно только продукцию со сроком годности 30 дней. Это касается молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, а также фруктов, овощей, свежего мяса и рыбы.

Также вводится запрет на замену таких товаров на аналогичные, либо на возмещение их стоимости. Это должно предотвратить попытки торговых сетей заставить производителей обменять нереализованные остатки (после истечения их срока годности) на новые товары.

Поставщики и торговые сети должны привести свои договоренности в соответствие с законом в течение 180 дней со дня его вступления в силу.

- Производитель получает горизонт планирования, расширение своего производства, повышение качества рецептуры, расширение ассортимента, что, безусловно, выгодно всем покупателям, гражданам России, - указала на следствие внедрения нововведения Яровая. Кроме того, принятие поправок обеспечит честную конкуренцию производителей продуктов питания, уверена вице-спикер. Изменения должны сыграть важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, резюмировала Яровая.

Рассмотрение этой инициативы объединило все фракции Госдумы.