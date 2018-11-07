СМИ: Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции и освободили

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев выпущен на свободу "под юридическим контролем", сообщает ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.

По данным агентства, россиянину предъявлены обвинения в коррупции. Кроме него по делу проходят еще три фигуранта.

Футбольный клуб "Монако", который принадлежит Рыболевлеву, обнародовал заявление, в котором назвал обвинения в адрес россиянина клеветой.

"Дмитрий Рыболовлев с момента прихода в клуб инвестировал около 335 миллионов евро для финансирования трансферов и зарплат игроков, а также оплаты долгов клуба. "Монако" может представить доказательства из бухгалтерии", - цитирует РИА Новости заявление клуба.