Совфед продлил налоговую амнистию по доходам от иностранных компаний

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о продлении до 2019 года периода безналогового перевода для граждан иностранных активов в Россию в части доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК).

Документом до 1 января 2019 года продлевается переходный период, в течение которого граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли КИК при условии полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России.

"Закон разработан правительством Российской Федерации и направлен на дальнейшее стимулирование перевода иностранных активов в Российскую Федерацию", - говорится в сороводительных документах.