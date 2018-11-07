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07.11.2018 13:17
Рубрика: Власть

Совфед продлил налоговую амнистию по доходам от иностранных компаний

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о продлении до 2019 года периода безналогового перевода для граждан иностранных активов в Россию в части доходов от контролируемых иностранных компаний (КИК).

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Документом до 1 января 2019 года продлевается переходный период, в течение которого граждане освобождаются от уголовной ответственности за неуплату или неполную уплату налога из-за невключения в налоговую базу контролирующего лица прибыли КИК при условии полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России.

"Закон разработан правительством Российской Федерации и направлен на дальнейшее стимулирование перевода иностранных активов в Российскую Федерацию", - говорится в сороводительных документах.

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