Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018

Патрушев назвал эту совместную работу ярким примером успешного международного взаимодействия. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, для обеспечения безопасности чемпионата мира на базе ФСБ России был создан Центр международного сотрудничества. В его непосредственной работе приняли участие представители 55 спецслужб из 34 государств.
В свою очередь, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, благодаря оперативному обмену информацией в период подготовки чемпионата пресечена деятельность семи националистических "околофутбольных" группировок. По его словам, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши. По всем этим фактам, по словам министра, были возбуждены уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности.