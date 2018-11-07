Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018

Новости

На Алтае полицейские изъяли крупную партию наркотиков 12:41
Ректор МГУ предложил изучать старославянский в школах 12:40
Патрушев не исключил слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды" 12:40
Новый член ЦИК займется анализом законов 12:36
В Дагестане вынесен приговор расхитителям вещдоков 12:36
В английском лесу обнаружили нацистскую "летающую бомбу" 12:32
Китай показал первый в мире квантовый радар 12:29
Глава Минприроды озвучил сроки одобрения заявки РФ на расширение шельфа 12:27
Skoda рассекретила интерьер хэтчбека Scala 12:18
ЦИК закрыл вакансию в избиркоме Хакасии 12:08
В Кузбассе бизнесмена застрелили в подъезде дома 12:06
Собаковод из Новгорода заплатит 10 тысяч рублей за укушенный палец 12:05
У краснодарца за долги арестовали элитные авто на 44 млн рублей 11:58
В поместье президента США найден 6000-летний топор 11:53
Коммунарскую линию метро в Москве построят до конца 2023 года 11:51
На Урале запустили новый сервис для голосования по благоустройству 11:44
В Усолье-Сибирском введен режим ЧС из-за угрозы заражения химикатами 11:42
Медведев: Власти поддержат крупные компании в случае новых санкций 11:39
Видео: кот Гарфилд превратился в монстра из миров Кафки и Лавкрафта 11:35
После гибели шести человек под Тамбовом завели уголовное дело 11:32
В Магнитогорске появился бронзовый милиционер 11:30
Названы регионы с самым качественным отдыхом 11:29
Объявлена дата премьеры российского сериала о роботах 11:29
Бортников рассказал об способах экспансии террористических групп 11:28
Матвиенко обеспокоена перспективой отключения части страны от ТВ 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
07.11.2018 11:43
Рубрика: Власть

Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018

Текст: Иван Егоров
Российским спецслужбам удалось предотвратить во время чемпионата мира по футболу ряд терактов, в том числе благодаря взаимодействию с иностранными коллегами. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на 17-ом международном совещании руководителей спецслужб - партнеров ФСБ.
Фото: Денис Тырин/ТАСС Фото: Денис Тырин/ТАСС
Фото: Денис Тырин/ТАСС

Патрушев назвал эту совместную работу ярким примером успешного международного взаимодействия. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, для обеспечения безопасности чемпионата мира на базе ФСБ России был создан Центр международного сотрудничества. В его непосредственной работе приняли участие представители 55 спецслужб из 34 государств.

ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году

В свою очередь, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, благодаря оперативному обмену информацией в период подготовки чемпионата пресечена деятельность семи националистических "околофутбольных" группировок. По его словам, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши. По всем этим фактам, по словам министра, были возбуждены уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности.

Центру специального назначения ФСБ исполнилось 20 лет
Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности Правительство ФСБ Правительство МВД Чемпионат мира по футболу в России. Спецпроект "РГ"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Коллекторы возьмутся за долги за свет и газ
Названы регионы с самым качественным отдыхом
Российская ракета вывела на орбиту европейский метеоспутник
Госдеп объявил о планах усилить санкции против России
Лавров счел санкции США в отношении Ирана нелегитимными