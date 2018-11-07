Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций

Страховщикам по аналогии с банками разрешили скрывать информацию о своих акционерах, если те находятся под иностранными санкциями. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Защитную меру участники страхового рынка могут применять при условии, что акционер, в отношении которого действуют ограничения, имеет контроль или владеет значительной частью компании.

Страховщик может вообще не раскрывать информацию о структуре владения компанией либо раскрыть данные в ограниченном объеме, уточняется в постановлении правительства. При этом он должен в обязательном порядке уведомить о принятом решении Банк России, который является регулятором страхового рынка.

Закон, разрешающий правительству страны устанавливать специальный режим доступа к определенным сведениям, был принят в 2017 году. Помимо банков, страховых компаний и депозитариев получать разрешение правительства на неразглашение части информации могут негосударственные пенсионные фонды и управляющие их средствами компании, небанковские кредитные организации, инвестфонды.