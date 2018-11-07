Страны ОПЕК+ обсудят сокращение нефтедобычи

ОПЕК переживает один из самых головокружительных периодов в своей истории, резко переходя от сокращения добычи нефти к ее стремительному увеличению. Однако в рядах картеля вновь подумывают о смене курса. Как рассказали агентству Bloomberg делегаты ОПЕК, министры энергетики в ближайшее воскресенье на встрече в Абу-Даби обсудят возврат к сокращению производства нефти в следующем году после его шестимесячного наращивания.

Так картель планирует отреагировать на беспокоящую его перспективу резкого увеличения добычи сланцевой нефти в США, несмотря на санкции против Ирана, которые уже вступили в силу и начали забирать у международного рынка некоторые объемы иранской нефти. Кроме того, делегаты ОПЕК опасаются роста запасов в США, сообщил Bloomberg. Только за последнюю отчетную неделю коммерческие запасы там выросли на 7,8 миллиона баррелей, сообщил Американский институт нефти (API). Вкупе это может привести к профициту предложения и очередному витку падения цен на нефть.

Биржевой рынок уже закладывает планы ОПЕК в котировки. С четырехлетнего максимума, достигнутого в начале прошлого месяца, цена нефти марки Brent упала почти на 20 процентов, и ОПЕК с союзниками успела намекнуть, что, вероятно, в рамках соглашения ОПЕК+ странам придется отойти от рекордных отметок по добыче ради стабилизации рынка. Президент консалтинговой компании Rapidan Energy Advisors Боб МакНалли расценил это как предложение рынку "пристегнуть ремни".

"Сейчас, мне кажется, что рынок находится в стадии хорошей балансировки, - заявил в среду министр энергетики России Александр Новак. - Нужно обязательно посмотреть, как по прогнозам будет развиваться ситуация. Надо спрогнозировать, что будет со спросом четвертого квартала 2018 года и первого квартала 2019 года, и какие прогнозы по добыче в других странах". Он подчеркнул, что как участница соглашения ОПЕК+ Россия пока не выработала свою позицию к заседанию министерского мониторингового комитета в Аду-Даби. В то же время источник ТАСС сообщил, что Россия и Саудовская Аравия как крупнейшие производители уже обсуждают вероятность сокращения добычи с 2019 года.

"Нефтяное ралли, стартовавшее на фоне ожидания антииранских санкций, в итоге закончилось на тех же уровнях, где и начиналось, - констатирует Игорь Галактионов из "БКС Брокер". - На текущий момент, по данным Reuters, с рынка ушло всего около полмиллиона баррелей в сутки иранского предложения, в то время как добыча в США и других странах-участницах ОПЕК+ выросла за аналогичный период". Теперь риски смещены в сторону дальнейшего снижения цен, и если это продолжится, то ОПЕК+ заговорит всерьез о сокращении добычи, в то время как другие участники рынка будут активно вести переговоры с покупателями уходящей с рынка иранской нефти, чтобы расширить свою долю на рынке за их счет.

Наибольшим потенциалом для роста добычи обладают США и Саудовская Аравия, считает эксперт. В части США это подтверждают и прогнозы американского министерства энергетики: в 2019 году добыча за океаном должна превысить 12 миллионов баррелей в сутки, поэтому, вероятно, ОПЕК+ не зря беспокоится. Рынок может сохранить негативную динамику в ценах по меньшей мере до конца текущей недели, полагает Денис Давыдов из "Нордеа банка". Его краткосрочный прогноз по цене Brent - 71-72,5 доллара за баррель при текущих 73.