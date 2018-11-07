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7 ноября 2018 г.

Закон Тамбовской области от 6 ноября 2018 года № 282-З "Об установлении на 2019 год величины прожиточного минимума для детей в целом по Тамбовской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка"

Дата подписания 6 ноября 2018 г.
Опубликован 7 ноября 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Тамбовской областной Думой 26 октября 2018 года

Статья 1

Установить на 2019 год величину прожиточного минимума для детей в целом по Тамбовской области в размере 8731 рубля в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующего ребенка, определенной Законом Тамбовской области от 29 июня 2012 года № 161-З "О ежемесячной денежной выплате на третьего и последующего ребенка, родившегося в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава администрации области А.В.Никитин

 

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