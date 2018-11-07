Третьяковская галерея покажет шедевры русского искусства в Ватикане

В Музеях Ватикана 19 ноября открывается выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича": 54 шедевра из собраний Третьяковской галереи, Русского музея и региональных музеев. В течение трех месяцев в крыле Карла Великого собора Святого Петра можно будет увидеть русские иконы XV-XVII веков, ключевые для истории отечественного искусства XIX века работы Александра Иванова, Ильи Репина, Василия Перова, Михаила Нестерова, Исаака Левитана, а также шедевры русского авангарда, включая картины Наталии Гончаровой, Василия Кандинского и Казимира Малевича.

Зельфира Трегулова: Мы постарались показать, что объединяет русское искусство до и после Петра I. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Выставка, сделанная при поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", продолжает диалог между ГТГ и Музеями Ватикана, открытый два года назад в Москве масштабным проектом "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана".

"РГ" расспросил о будущей выставке Зельфиру Трегулову, директора Третьяковской галереи.

При подготовке нынешнего проекта со стороны Музеев Ватикана были просьбы о конкретных работах?



Зельфира Трегулова: Два года назад мы просили 42 важнейшие работы из постоянной экспозиции Пинакотеки Ватикана, включая "Положение во гроб" Караваджо, "Оплакивание" Джованни Беллини, знаменитых трех ангелов Мелоццо до Форли. Практически все наши пожелания были учтены, мы получили даже икону XII века, написанную по канонам, существовавшим до схизмы 1054 года, когда произошло разделение на западную и восточную христианскую церковь. Когда директору Музеев Ватикана Барбаре Ятта стало понятно, что мы готовы в ответной выставке привезти из своего собрания шедевры мирового уровня, нам фактически дали карт-бланш.

Учитывая архитектурный и художественный контекст Рима, можно сказать, что Дионисий на выставке предстает как художник, равновеликий Рафаэлю?



Зельфира Трегулова: Наверное, можно. Рафаэля нам придется вспоминать на протяжении этой выставки не раз. Он оказал огромнейшее влияние, например, на Александра Иванова. Для Иванова именно искусство Рафаэля становится образцом красоты, добра, правды и христианской истины. Невозможно, хотя бы в силу размера, привезти в Ватикан его полотно "Явление Христа народу" из нашего собрания. Поэтому мы попросили Русский музей предоставить на выставку их версию этой картины. Как и "Распятие" Дионисия, это ключевая работа для нашей выставки.

Какой принцип положен в основу экспозиции?



Зельфира Трегулова: Мы искали то, что объединяет русское искусство - от иконописи до авангарда. Известный историк искусств Николай Певзнер написал когда-то книгу "Английское в английском искусстве", сделав попытку уловить интонацию, основу, если угодно, понять код национального искусства. Мы хотели найти подобную константу в русском искусстве. Мы постарались увидеть, что объединяет искусство допетровского времени и искусство после Петра I. Идея и концепция принадлежат куратору Аркадию Ипполитову (Государственный Эрмитаж). Его поддержали кураторы из Третьяковской галереи - Татьяна Самойлова, прекрасный знаток древнерусского искусства, и Татьяна Юденкова, один из самых блестящих специалистов по искусству 2-й половины XIX века, исследователь творчества передвижников.

Так, например, "Неутешное горе" Ивана Крамского окажется напротив иконы "Не рыдай Мене, Мати", а его же "Христос в пустыне" - рядом с пермской деревянной скульптурой XVIII века "Христос в темнице". "Черный квадрат" Казимира Малевича будет показан рядом с иконой "Страшный Суд" XVI века.

Иначе говоря, это отказ от диалектики в пользу метафизики?



Зельфира Трегулова: Место располагает. Но я бы не стала так формулировать. Чтобы увидеть подспудные переклички между русскими иконами и картинами передвижников, например, требуется понимание сложности исторических и культурных взаимосвязей, остроты диалога художника со своими современниками и с традицией.

По сути, как раз желание разложить все по полочкам - тут у нас передвижники, а тут иконы, - отдает схоластикой. Павел Михайлович Третьяков собирал и иконы, и картины Репина, Крамского, Ге, и для него в этом не было внутреннего противоречия. Более того, этого противоречия не было и для художников. У нас все знают картины Василия Перова "Чаепитие в Мытищах", "Утопленница", "Тройка", но о его полном трагизма полотне "Моление о чаше" знают лишь исследователи его творчества. Оно долгое время хранилось в запасниках Третьяковской галереи. Появилось в постоянной экспозиции только после реконструкции, в 1995 году.

А какие картины Репина вы везете?



Зельфира Трегулова: "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии", "Перед исповедью"…

Какие параллели вы находите этим работам?



Зельфира Трегулова: "Перед исповедью" прекрасно рифмуется с картиной Ге "Что есть истина?", которая напрямую связана с Евангельским сюжетом. Репина, в особенности в советские годы, привыкли трактовать как антиклерикального художника, но, между прочим, в то время, когда он искал образ центрального персонажа картины "Не ждали", наверное, не случайно на одном из эскизов появляется рисунок головы Христа.

Поймите, мы не привносим новые смыслы. Мы не переписываем историю искусства, но включаем новые материалы, которые раньше были в тени, расширяем контекст, видим новые связи. Русские художники второй половины XIX века прекрасно знали западное искусство - благо Эрмитаж был рядом. Иконография западноевропейского искусства была знакомой, родной. И, конечно, образы русских икон были "впечатаны" в сознание художников с детства. Это была часть их художественного сознания. Мы показываем, что обе части этого мира органичны для русского искусства.

Архитекторы выставки те же, кто работал над проектом "Roma Aeterna"?



Зельфира Трегулова: Да, Сергей Чобан и Агния Стерлигова. Они прекрасно понимают, что это невероятный вызов - встраивать свою выставочную архитектуру в пространство, созданное великим Джан Лоренцо Бернини.

В Италии за десять последних лет прошло больше русских выставок, чем в любой другой европейской стране

Русское искусство европейцам меньше известно, чем итальянское или французское…



Зельфира Трегулова: Да, оно меньше известно в мире. Хотя надо сказать, что в Италии за 10 последних лет прошло больше русских выставок, чем в любой другой европейской стране. К слову, вместе с музеями Ватикана мы приняли решение, что вход на эту выставку будет бесплатным.