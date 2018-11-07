Труп россиянки обнаружен на Кипре

Тело российской туристки найдено в Средиземном море у берегов Кипра.

Как сообщила в среду газета Cyprus Mail, 67-летняя туристка была найдена мертвой в море у Киссонерги - небольшом населенном пункте в 7 км от города Пафос.

Как выяснила полиция, женщина отдыхала на Кипре со своими знакомыми. Ее тело доставили в больницу Пафоса, где врачи констатировали смерть. Однако для выяснения точной причины смерти понадобится вскрытие.

В посольстве РФ подтвердили эту информацию.

"Посольство проинформировано об инциденте, в курсе обстоятельств смерти гражданки РФ", - приводит ТАСС заявление представителя дипмиссии.

Он добавил, что сотрудники консульского отдела "находятся в контакте с местной полицией и занимаются поиском родственников погибшей".