Участники закупок получат право на выбор систем сертификации

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий малому и среднему бизнесу возможность выбора системы сертификации при закупках у госкомпаний.

Сейчас практически все госкомпании, работающие по закону № 223-ФЗ, предъявляют к участникам торгов требование пройти сертификацию в своих собственных системах оценки соответствия, даже если это касается совсем типовых вещей вроде уборки офисов. Это серьезный барьер для малых и средних компаний, не входящих в устойчивый круг поставщиков конкретного заказчика - свою систему сертификации легко можно использовать для настройки под конкретных контрагентов.

Корпоративная сертификация отвлекает большие ресурсы (найти, изучить стандарты, оплатить процедуру), хотя и не гарантирует результата - победы в конкурсе. Даже если небольшая фирма в состоянии оказывать услугу на конкурентных условиях нескольким госкомпаниям, ей сложно побороться за заказы именно из-за разных требований в их системах сертификации.

При этом часто оказывается, что на услугу или товар есть свой ГОСТ, и его замена стандартами заказчика на качество закупки не влияет или почти не влияет. Такие закупки законопроект и предлагает вывести из-под корпоративных систем. Качество предмета закупки малый и средний бизнес будет подтверждать в Национальной системе сертификации, созданной Росстандартом, причем законопроект предусматривает, что на ее услуги малые и средние компании могут получить скидки.

Если же к закупке предъявляются требования, превышающие национальный стандарт, тогда оценку соответствия в корпоративной системе все равно придется проходить. В международной практике требования корпоративных стандартов предъявляются не более чем к трети закупаемой продукции и работам - там, где это связано с повышенными или уникальными характеристиками закупки.

Реализация законопроекта потребует перерегистрации всех систем добровольной сертификации (их сейчас 2008) в Росстандарте, который получит право исключать эти системы из реестра

"Законопроект упростит для малого бизнеса доступ к заказу больших компаний, а для крупного бизнеса это возможность диверсификации поставщиков, - сказал "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. - Практически все российские госкорпорации и интегрированные структуры являются активными участниками разработки национальных стандартов и входят в профильные технические комитеты по стандартизации. Росстандарт, в свою очередь, работает над созданием экосистемы, при которой корпоративные стандарты могли бы в дальнейшем становиться национальными, такие примеры уже есть".

При реализации законопроекта потребуется перерегистрация всех систем добровольной сертификации (сейчас их уже более двух тысяч) в Росстандарте, порядок регистрации меняется с уведомительного на разрешительный, а Росстандарт получает право на мониторинг систем добровольной сертификации и их исключение из реестра - подразумевается, что они должны иметь понятные стандарты, технические условия и не должны подменять собой ГОСТы и Национальную систему сертификации. Какие документы и с какой периодичностью потребуется предоставлять операторам этих систем, установит отдельное постановление правительства.

"Регистрация систем добровольной сертификации дает право на официальный статус на рынке, - объясняет Алексей Абрамов. - Необходимо двигаться в сторону большего раскрытия информации о СДС, публичной отчетности об их деятельности. Это поддержит добросовестные корпоративные системы, закрепляющие действительно уникальные практики, продвигающие передовые решения на рынке".

Санкций за непрохождение регистрации законопроект не предусмотривает, но без нее СДС не сможет выдавать сертификаты соответствия.