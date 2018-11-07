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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, от каких болезней защищает кофе

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты Исследовательского института Крембиля и Университета Торонто подсчитали, что ежегодно в мире выпивается около 500 миллиардов чашек кофе. При этом ученые выяснили, что употребление кофе защищает от развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Фото: depositphotos.com
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Это происходит благодаря содержанию в продукте антиоксидантов фенилинданов. Они препятствуют образованию амилоидных бляшек. Тех самым клубков, накопление которых провоцирует появление деменции.

Антиоксиданты появляются в кофе в результате распада лактонов. Последние же появляются при обжарке кофе. Исследователи провели анализ трех разновидностей кофе: светлой обжарки, а также темной обжарки с кофеином и без него. Два последних образца оказались чемпионами по содержанию ценнейшего антиоксиданта.

- То есть, положительный эффект оказывает не кофеин, как предполагалось, а фенилинданы (частично ответственные за горечь напитка - прим. "РГ"). Мы этого не ожидали. И это, конечно, не значит, что кофе является лекарством, - пояснил один из авторов работы Дональд Уивер.

Кстати

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что регулярное употребление черного чая приводит к уменьшению кишечных бактерий, вызывающих ожирение.

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