Услуги по написанию дипломов, курсовых, рефератов и прочих научных трудов на заказ за деньги больше нельзя рекламировать. Запрет введен в закон "О рекламе".

Нарушителям будет грозить штраф - от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц, от 4 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей для физлиц.

"Главное, что делает этот закон, - он убирает впечатление о мошенничестве как о перспективном бизнесе, в который можно вкладываться. Многие студенты уже потеряли грань между добром и злом. Им кажется, что самое главное - обмануть антиплагиат, и все будет отлично. Это не так. Люди в процессе обучения должны научиться думать своей головой, работать с источниками", - считает Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей и завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ. Ассоциация оценивает рынок "серых" научных работ в России примерно в семь миллиардов рублей. Тем временем процент самостоятельно выполненных студентами проверочных работ падает. Сегодня до трети дипломов - это "солянка" из нескольких чужих, собранная, как правило, чужими руками.