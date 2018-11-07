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Рубрика: Спорт

С точностью до секунды

В плавании утвердили рекорды Колесникова и Морозова
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Международная федерация плавания (ФИНА) официально утвердила два мировых рекорда, установленных нашими спортсменами.
Девять побед одержали российские пловцы на пятом этапе КМ в Пекине

Климент Колесников стал одним из главных героев летнего чемпионата Европы, который прошел в шотландском Глазго в августе. На дистанции 50 м на спине Климент финишировал за 24,00 секунды.

Владимир Морозов чуть больше недели назад на этапе Кубка мира в 25-метрвом бассейне в голландском Эйндховене скинул 0,04 секунды и обновил собственное достижение на стометровке комплексом - 50,26. Предыдущий рекорд продержался больше двух лет.

Благодаря хорошим скоростям Владимир Морозов продолжает возглавлять общий зачет кубковой серии с 272 очками. За два этапа до финиша второй результат у Кирилла Пригоды, который набрал 168 очков. На третьей позиции расположился австралиец Митчелл Ларкин (165).

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