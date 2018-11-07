Международная федерация плавания (ФИНА) официально утвердила два мировых рекорда, установленных нашими спортсменами.

Климент Колесников стал одним из главных героев летнего чемпионата Европы, который прошел в шотландском Глазго в августе. На дистанции 50 м на спине Климент финишировал за 24,00 секунды.

Владимир Морозов чуть больше недели назад на этапе Кубка мира в 25-метрвом бассейне в голландском Эйндховене скинул 0,04 секунды и обновил собственное достижение на стометровке комплексом - 50,26. Предыдущий рекорд продержался больше двух лет.

Благодаря хорошим скоростям Владимир Морозов продолжает возглавлять общий зачет кубковой серии с 272 очками. За два этапа до финиша второй результат у Кирилла Пригоды, который набрал 168 очков. На третьей позиции расположился австралиец Митчелл Ларкин (165).