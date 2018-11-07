В честь России в корейском Пхохане сделают 8-метровый ролл "кимпап"

Сегодня в южнокорейском городе Пхохан, что на юго-востоке страны, пройдет торжественная церемония, посвященная открытию Первого Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества.

Как сообщили в мэрии Пхохана, они подготовили обширную программу интересных мероприятий, призванных сблизить народы двух стран. Так, у самого известного пляжа Пхохана Ёнильдэ будет открыта "Площадь России" и начнет действовать информационно-рекламный павильон, выполненный в форме Государственного исторического музея России.

Рядом уже стоит инсталляция "Монументальный памятник", посвященная форуму и укреплению российско-корейского сотрудничества. Как отмечено в пояснении "данная работа выражает желание неизменного дружеского взаимного сотрудничества межу Кореей и Россией".

Кульминацией сегодняшней программы мероприятий станет совместное создание корейского блюда "кимпап". Он представляет собой ролл, завернутый в сушеные прессованные листы морской капусты, наполненные рисом и различными начинками. Правда этот "кимпам" будет огромным, его длина будет около восьми метров. Руководить созданием этого шедевра будет известный корейский шеф-повар Ким Нак Хун. "В создании нашего праздничного ролла будет участвовать около двадцати человек - как корейцы, так и россияне. Начинка будет составлена из ингредиентов, которые будут напоминать цвета государственных флагов Республики Корея и Россия", - сказал Ким "Российской газете".

Сам форум стартует завтра, в Международном холле Пхохана. В нем участвуют представители 17 регионов Южной Кореи и 9 регионов российского Дальнего Востока. В ходе мероприятия состоятся выступления бизнесменов, экспертов, а также официальных лиц из правительств регионов. По итогам будет принята Пхоханская декларация.