В Фонде ЖКХ рассказали о своих новых функциях

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин рассказал о новых функциях государственной корпорации.

"Контроль за капремонтом - то, чем мы занимаемся пока факультативно, вопросы модернизации, этим мы будем заниматься уже сейчас", - передает его слова RT.

Сейчас основной функцией Фонда ЖКХ является расселение аварийного жилья. Очередная программа расселения закончится в конце этого года.

Но некоторым регионам так и не удалось завершить ее. Три региона перешли на 2019 год, хотя программа должна была закончиться еще в 2017 году.

Работа Фонда ЖКХ будет продлена до 1 января 2026 года. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.