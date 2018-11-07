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07.11.2018 13:43
Рубрика: В мире

В Германии двое мужчин обвиняются в краже сотни биотуалетов

Текст: Кристина Акопова

В немецком городе Дюссельдорф начался судебный процесс над двумя гражданами Германии, которые обвиняются в краже 106 туалетных кабинок.

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Как сообщает Bild, речь идет о двух немцах 40 и 28 лет. Как рассказывают их друзья, мужчины были в жизни "очень аккуратными и чистоплотными". Они вместе работали на предприятии бытового обслуживания. Подельникам - их зовут Свен и Денис - пришла "бизнес-идея", когда их фирма арендовала место для уличных туалетов в Дюссельдорфе. Друзья выяснили, что за каждую украденную туалетную кабинку они могут выручить 650 евро. Они нашли посредника в Нидерландах, который и должен был купить товар, чтобы позже перепродать его одной из голландских фирм. Операция по переправке туалетов в соседнюю страну проходила успешно в течение двух месяцев, но вскоре фирма заметила пропажу. После этого началось разбирательство, и предприятие обратилось в полицию. "Деньги не пахнут!" - иронизирует немецкий таблоид над "коммерческим планом" обвиняемых.  

Похитителям туалетов грозит штраф, условный срок или даже заключение под стражу.

Это далеко не первый случай "необычных" краж в Германии. Так, в начале лета 2018 года со строительной площадки в Штутгарте пропал строительный кран весом более 50 тонн. Его максимальная скорость составляет всего 55 километров в час, потому остается лишь догадываться, как ворам удалось незаметно вывезти габаритную технику. Через три месяца пропажу обнаружили, причем на другом континенте - в Египте.

В мире Европа Германия
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