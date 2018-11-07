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07.11.2018 18:47
Рубрика: В мире

Нет сроку давности

В ФРГ судят 94-летнего бывшего охранника концлагеря
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Резонансный процесс начался в немецком Мюнстере: перед судом предстал 94-летний Йохан Ребоген, который в годы Второй мировой войны служил охранником в нацистском концлагере Штуттгоф на территории оккупированной Польши.

Следствие утверждает, что мужчина причастен к массовым убийствам заключенных. Эти преступления не имеют срока давности, однако в то время эсэсовцу еще не исполнилось 21 года, так что теперь в соответствии с немецким уголовным правом его будут судить как несовершеннолетнего.

Фото: Depositphotos
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Как пишет "Немецкая волна", с учетом преклонного возраста обвиняемого, который должен лично присутствовать на большинстве заседаний, они будут проходить не чаще двух раз в неделю, причем на каждое отведено не более двух часов. В общей сложности процесс займет 13 дней. На слушаниях смогут присутствовать граждане Польши, Израиля, США и Канады, чьи родственники в годы Второй мировой были умерщвлены в Штуттгофе. Они надеются добиться для Йохана Ребогена реального тюремного срока, однако трудно сказать, отправится ли 94-летний мужчина за решетку.

Имя Ребогена всплыло в архивах лагеря, где теперь находится музей. Делу помогли даже такие мелочи, как бирки из прачечной, обслуживавшей персонал. Сам он не отрицает, что охранял Штуттгоф, однако пытается убедить следствие, что не был в курсе преступлений, творившихся за колючей проволокой. При том что "конвейер смерти" там действовал столь же безжалостно, как в Аушвице, Майданеке или Треблинке. К газовым камерам подводила специально построенная узкоколейка, над людьми ставились бесчеловечные опыты. Узниками Штуттгофа стали около 110 тысяч человек, в том числе 20 тысяч советских военнопленных. Погибли около 65 тысяч. Концлагерь был освобожден 9 мая 1945 года войсками 3-го Белорусского фронта.

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