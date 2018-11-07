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07.11.2018 08:07
Рубрика: В мире

Пираты наступают

Каждая десятая компьютерная программа в КР является контрафактной
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7712 (249)
В государственных и коммерческих организациях республики активно используют нелицензионное программное обеспечение, в стране распространяется контрафактная аудио- и видеопродукция, нарушаются авторские права в интернете, а обеспечить защиту информации удается не всегда.

Об этом на круглом столе "Защита авторских прав на программное обеспечение в КР" рассказала глава Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент) Динара Молдошева.

По ее словам, ведомство неоднократно поднимало вопросы, касающиеся использования контрафактной продукции. Для выработки мер защиты была создана межведомственная комиссия по борьбе с нарушениями в области интеллектуальной собственности. Однако пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

Фото: Евгения Евреинова
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- Компьютерное пиратство препятствует развитию отечественного рынка информационных технологий, душит национальную индустрию разработки программного обеспечения, не позволяя полноценно выполнять те задачи и функции, которые связаны с созданием компьютерных программ, - объяснила Динара Молдошева. - В 2016 году в КР было официально зарегистрировано 50 компьютерных программ, шесть баз данных и три типологии (вариантов компьютерных сетей). В 2017-м эти показатели снизились - 39, четыре и две соответственно. Возможно, из-за того, что было принято постановление правительства, которое сбор за регистрацию объектов авторского права, в том числе программного обеспечения, подняло в 2,5 раза. Однако сколько на самом деле используется нелицензионной продукции, остается только догадываться. По приблизительным подсчетам, каждая 10-я компьютерная программа в Киргизии - пиратская.

Коснулись участники круглого стола и темы обеспечения информационной безопасности на территории Центральной Азии, в частности в Киргизии. Пока, по мнению большинства специалистов, ситуация в республике в этой сфере относительно стабильная. Но в будущем из-за уязвимости используемых программ могут возникнуть риски для государственных органов республики. В принципе, это уже происходит.

Достаточно вспомнить хакерскую атаку на сайт Духовного управления мусульман Киргизии, когда на главной странице были размещены материалы экстремистского характера. На устранение последствий ушло несколько дней.

Пытались злоумышленники взломать и сайт министерства чрезвычайных ситуаций КР, атаковали порталы госагентства связи, национальной библиотеки, Фонда обязательного медицинского страхования.

Одним из немногих позитивных шагов стало внедрение Национальным банком Киргизии стандарта безопасности для коммерческих банков, но его необходимо пересматривать каждый год. Что же касается других государственных структур республики, то их системы защиты информации остаются уязвимыми.

В мире экс-СССР Киргизия
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