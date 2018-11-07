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07.11.2018 15:37
Рубрика: В мире

В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов

Текст: Кристина Акопова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

На аукционе в японском порту Тоттори был продан снежный краб высшей категории "Ицукибоси" ("Пять сверкающих звезд") за рекордную сумму в два миллиона иен (около 19 тысяч долларов).

Фото: depositphotos.com
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Как передает информационное агентство Kyodo, панцирь животного в диаметре составляет 14,5 сантиметров, а весит морской обитатель 1,28 килограмм. Раньше рекордсменом оставался краб, которого продали в 2016 году за 11,5 тысяч долларов.

Снежный краб, или краб-стригун, широко известен не только среди гурманов, но и среди любителей экстремальных рыбалок. Животное обитает в холодных водах, температура которой колеблется от двух до пяти градусов. Любители приключений отправляются на поиски этих ракообразных в основном к берегам Гренландии и канадского острова Ньюфаундленд. Однако порой снежные крабы попадаются и у берегов России и Японии. Так, в стране Восходящего Солнца на них приходится около 0,03 процентов улова.

Традиция проведения аукционов чрезвычайна популярна в Японии. Это касается, в том числе рыболовных кооперативов и крестьянских хозяйств, которые выставляют редкие экземпляры своих находок и достижений на торги. Например, в мае 2018 года на аукционе в городе Саппоро на самом северном острове Японии Хоккайдо были проданы две дыни элитного сорта "юбари" за 29,2 тысяч долларов.

В мире Восточная Азия Япония
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