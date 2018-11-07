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07.11.2018 20:05
Рубрика: Культура

От греха подальше

В каких случаях можно отменять концерты?
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Впервые эта тема возникла в середине 2014 года - на празднике Дня города в Новосибирске промоутеры сначала пригласили спеть Мэрилина Мэнсона - персону мрачноватую, охальную, порой проповедующую культ насилия, да и, мягко говоря, не очень праздничную - а затем отозвали приглашение. В октябре того же года не состоялись выступления уже группы Cannibal Corpse в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге: против коллектива выступили православные активисты.
Лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов признался, что давно ждал, когда народ призадумается над происходящим. Фото: РИА Новости Лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов признался, что давно ждал, когда народ призадумается над происходящим. Фото: РИА Новости
Лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов признался, что давно ждал, когда народ призадумается над происходящим. Фото: РИА Новости

Совсем недавно "полыхнули" страсти в Махачкале и Нижнем Новгороде... Может, пора задуматься о том, нужен ли единый закон, регламентирующий спорные с моральной точки зрения творческие вопросы и какие положения должны присутствовать в нем в первую очередь? И уже тогда точно сказать заранее, какой концерт состоится, а какой нет, ведь в итоге страдают зрители, купившие билеты, а затем узнающие, что артисты не выступят.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Какие правила, предъявляемые к программам артистов, необходимы - единые для всей страны? Рэперы, которые оказались в "нижегородском списке" и до кого удалось дозвониться "РГ", от комментариев отказались - но свои соображения на этот счет по просьбе "РГ" высказал Вячеслав Бутусов, продолжающий в эти дни всероссийские гастроли с новым составом "Наутилуса Помпилиуса".

Уполномоченный по правам ребенка направила письмо в прокуратуру с просьбой оценить песни Монеточки, группы "Пошлая Молли", рэперов Jah Khalib, Feduk, ATL, Фейс, Хаски и других. По мнению активистов, песни этих исполнителей содержат пропаганду алкоголя и наркомании, рискованного и суицидального поведения, изобилуют ненормативной лексикой. Прокуратура уже возбудила административные дела... Вас не удивила эта ситуация?

Вячеслав Бутусов: Я бы начал ответ с двух цитат. Первая: "Родители не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли подвиг, чтобы отсечь эти страсти, но также понесут ответственность за то, что передают эти страсти своим детям". Это Старец Паисий Святогорец "Семейная жизнь". А вторая - из Виктора Цоя: "Это дети минут ломают дверь, не заметив, что на ней нет замка"... Музыкальная культура есть часть всеобщей культуры. Наша нынешняя музыкальная культура естественно отображает состояние общества. И если честно, то я давно ждал момента, когда народ призадумается над происходящим.

Что же делать?

Вячеслав Бутусов: Как многодетный отец, я обязан оградить своих детей от дурного влияния социума - с учетом менталитета, особенностей законодательства, духовного уровня развития общества и т.д. Как верующий человек, я много думал и долго искал способ защиты от нечистой силы. В результате этих многолетних поисков пришел к выводу, что единственный надежный способ - это воспитать в детях понимание добра и зла; помочь им усвоить, что зло нужно отвергать без сомнений, а добро нужно принимать с благодарностью. Тогда они будут выбирать чистые пути в этом мире, смогут избежать столкновения с опасностями, а если неизбежно столкновение - смогут дать отпор. Кто предупрежден, тот вооружен.

Фото: РИА Новости
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В музыкальных клубах Москвы я обсуждал ситуацию в Нижнем Новгороде со зрителями. Вариантов ответа на очередной извечный русский вопрос "что делать" было пять: 1) оставить все как есть, ибо это - свобода слова; 2) поставить четкие преграды, что пропагандировать нельзя, и объяснить, за что могут последовать наказания. В Великобритании и в США, да и в других странах, наказания очень строгие - например за пропаганду насилия, нацизма или демонстрации обнаженных тел; 3) признать, что возрастные ограничения с маркировкой 12+, 16+ или 18+ не действуют; 4) нужно ввести худсоветы, хотя интернет все равно живет собственной жизнью... 5) лучше не обращать внимания - артисты повзрослеют, перебесятся и станут другими. Вам-то самому какой вариант больше нравится?

Вячеслав Бутусов: Давайте я тоже отвечу по пунктам.1) Свобода слова, как и вообще человеческая свобода, - это свобода от греха. Если бы у нас была настоящая свобода, нам не пришлось бы ломать голову над простым вопросом: можно совращать малолетних или нет? 2) Духовная брань требует крепкой ограды, поскольку мы имеем дело с бесами. В частности, мат - язык бесов. 3) Соблюдение установленных правил требует внутренней дисциплины и порядка. Бесполезно требовать от разгильдяев подчинения общепринятому закону. 4) Порок и грехопадение существовали в той или иной степени во все времена - вспомните библейские Содом и Гоморру. Удельный вес полезной и вредной информации имеет значение для неустойчивой подростковой психики. 5) Естественно, артисты перебесятся, но к тому времени уже могут произойти непоправимые события. А когда иссякнут одни бесноватые, придут другие. Но это длинная история.

Говоря еще проще, нужно пробуждать совесть - она убережет человека от страшных ошибок

Поэтому думать о сохранении детей будут только те, кому они дороги, а это в первую очередь - родители. По большому счету нам остается только один оплот - семья, которая всегда рядом, и в горе, и в радости. Говоря еще проще, нужно пробуждать совесть - она убережет человека от страшных ошибок.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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