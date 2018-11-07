В марте 2018 гражданские активисты зафиксировали незаконную вырубку леса в ущелье Шамси, расположенном в 120 километрах от Бишкека. Выяснилось, что лесник срубил семь деревьев. Его уволили и обязали возместить ущерб в размере более 70 тысяч сомов. Фото: Равиль Темиргалиев

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР предложило разрешить в республике вырубку особо ценных пород деревьев. Проект соответствующего правительственного постановления уже выставлен на общественное обсуждение.

В ведомстве отмечают, что речь идет не о массовой вырубке, делать это сможет не каждый желающий и не везде. Речь идет о территориях, на которых проводятся "научные исследования, геологические изучения и промышленное освоение недр".

- В республике в прошлом году приняли закон о введении моратория на рубку особенно ценных пород деревьев, - объяснили в госагентстве. - Однако вскоре стало понятно, что ограничение фактически блокирует проведение работ на месторождениях, расположенных в южных регионах страны, в специально отведенных для этого местах. Горнодобывающая отрасль тем временем представляет огромную важность для экономики КР и требует создания условий для инвестиционной привлекательности. Именно поэтому необходимы установленные правила, регламентирующие получение разрешения на вырубку.

Чиновники предлагают создать комиссию, в которую должны будут обращаться заявители, намеревающиеся срубить деревья. Комиссия в течение 14 дней определит, могут ли они это сделать. В случае положительного ответа обратившимся выдадут специальный документ, который будет действовать в течение одного года.

- Рубки деревьев особо ценных пород (к ним относятся арча туркестанская, зеравшанская, полушаровидная, орех грецкий с наличием капа, фисташковое дерево, дикорастущий миндаль. - Прим.ред.), связанные с расчисткой площадей при строительных и взрывных работах, прокладке кабеля, трубопроводов, транспортных магистралей и иных коммуникаций, осуществляются в виде полос или массивов в соответствии c правилами, - добавили в госагентстве.

Как отмечается, рубить деревья можно будет только после возмещения убытков государству, включая упущенную выгоду.

Инициатива госагентства вызвала негативную реакцию республиканских экологов. Ведь во многом благодаря их стараниям в 2017 году в стране ввели мораторий на вырубку. Это было сделано, в том числе, после публикаций в социальных сетях многочисленных фотографий спиленных стволов в горных районах страны. Активисты просили остановить варварское уничтожение уникальных деревьев.

Согласно данным первой национальной инвентаризации лесов, проведенной в 2010 году, их площадь в республике на тот момент составляла 1,117 миллиона гектаров или 5,6 процента от общей площади республики. Другие данные тем временем дает известный онлайн-сервис "Глобальное наблюдение за лесами" (Global Forest Watch). По его информации, цифры выглядят следующим образом: 468 тысяч гектаров или 2,4 процента.

Следующая инвентаризация в Киргизии пройдет в 2019 году. Но уже ясно, что официальная статистика покажет уменьшение площади лесов в стране.

Как сообщили в Нацстаткоме КР, с 2010 по 2017 годы выборочно-санитарные рубки леса производились на территориях общим размером 408 тысяч гектаров. Сколько именно было уничтожено деревьев, не уточняется, но новые насаждения появились всего на 13 тысячах гектаров.

"Черным" для киргизских лесов экологи называют 2016-й год. Тогда вырубка производилась на 52 тысячах гектаров. Как отмечают в Нацстаткоме, больше всего в республике деревьев уничтожают в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях.

Ситуацию, по мнению экологов, усугубляет тот факт, что виновным в незаконной вырубке удается уйти от ответственности. Согласно статье 279-1 Уголовного кодекса КР, нелегальная рубка, транспортировка, переработка, приобретение или сбыт особо ценных древесных пород наказываются штрафом в размере от семисот до тысячи расчетных показателей (от 70 до 100 тысяч сомов) с конфискацией материалов, перерабатывающего оборудования и транспортных средств, использованных для совершения преступления.

То же деяние, совершенное неоднократно, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией материалов, перерабатывающего оборудования и транспортных средств, использованных для совершения преступления.

То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Но в подавляющем большинстве случаев нарушителей в тюрьму не сажают. В основном они отделываются штрафами.

Компетентно

Дмитрий Ветошкин, исполнительный директор фонда "Инициатива Арча"

Грустно, что с подобными инициативами выступает ведомство, которое как раз и должно охранять окружающую среду. Горнодобывающая отрасль, конечно же, играет определенную роль в экономике страны, но, на мой взгляд, это не повод разрешать компаниям уничтожать деревья, тем более особо ценных пород, каждое из которых на вес золота, даже если за свои действия они должны будут заплатить. Проблема в том, что контро-лировать процесс вырубки будет очень сложно, и это может привести к злоупотреблениям со стороны горнодобытчиков.