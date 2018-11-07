Министерство транспорта и дорог Киргизии готовится представить на обсуждение общественности проект поправок в законодательство, которые разрешат введение платных дорог. Как сообщают официальные источники, ведомство уже представило предварительные расчеты по стоимости проезда по таким трассам.

Для платных дорог, по оценкам министерства, могут установить тариф в пределах 0,56 тыйына за километр для легковых машин и от двух до 14 сомов за то же расстояние для грузового транспорта - в зависимости от разрешенной максимальной массы.

Платными предлагается сделать не все трассы, а только альтернативные уже существующим. Одной из них, к примеру, может стать дорога "север - юг", строительство которой началось несколько лет назад. Эта магистраль призвана разгрузить стратегическую трассу Бишкек - Ош, связывающую северные и южные регионы страны.

О введении платы за пользование дорогами в Киргизии задумались еще несколько месяцев назад. Чиновники полагают, что инициатива поможет решить проблему с нехваткой бюджетных средств, выделяемых на ремонт и облуживание автотрасс. Потребность в финансировании дорожной отрасли оценивается в сумму около 10 миллиардов сомов ежегодно.

- Предварительные расчеты показывают, что средства, полученные от платных дорог, не смогут полностью покрывать потребности на их эксплуатацию, - признают в минтрансе. - Реальная платежеспособность населения такова, что оно может покрыть максимум 50 процентов от требуемых средств на обслуживание и ремонт дорог.