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07.11.2018 21:06
Рубрика: Общество

В Китае мужчина очнулся после 12-летней комы

Текст: Ирина Краснопольская
Ван Шубао попал в автомобильную аварию в 2006 году. Тогда ему было 36 лет. Из-за травм его парализовало, и он впал в кому, пишет Daily Mirror. Все эти годы у его постели дежурила мать.
Фото: depositphotos.com
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Тогда еще 63-летняя Вэй Минъин, перевезла сына домой и ухаживала за ним. За 12 лет она потратила на лечение все свои сбережения, влезла в долги. Однажды целый месяц пила только воду, потому что на еду у нее денег не было.

Усилия матери оказались не напрасными. Некоторое время назад Ван Шубао открыл глаза и даже улыбнулся. Несмотря на то, что он все еще не двигается и не говорит, женщина полна оптимизма: "Я так рада. Я надеюсь, что он полностью выздоровеет. Я не сдамся".

Комментарий

Юрий Бузиашвили, академик РАН:

- Подвиг матери? Да, конечно. Но и фантастические, невероятные возможности человеческого организма. 

Случай редкий, но не единичный. Даже в условиях нашего отделения был опыт содержания 38-летней женщины в течении 7 месяцев в коме. Говорить здесь можно лишь одно: неисповедимы пути господни. А на научном языке: неисчерпаемы человеческие возможности.

Безусловно, если человек вернулся из комы, значит она не была столь исчерпывающей, чтобы уничтожить сознание.

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