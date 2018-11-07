В Лондоне арестовали жену экс-главы Международного банка Азербайджана

В Лондоне арестовали жену бывшего президента Международного банка Азербайджана. Замира Гаджиева задержана по обвинению в отмывании денег. Теперь ей грозит экстрадиция.

Как пишет ТАСС, в начале октября Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средств. Национальное агентство по борьбе с преступностью заинтересовал роскошный образ жизни женщины.

За последние 10 лет она потратила в лондонском универмаге Harrods почти 16 миллионов евро. Известно, что сотрудники лондонской полиции действовали по запросу властей Азербайджана. Супруг Гаджиевой в октябре 2016 года был осужден Бакинским судом на 15 лет лишения свободы. Его признали виновным в растрате и мошенничестве.