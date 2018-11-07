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07.11.2018 22:52
Рубрика: В мире

В ОБСЕ не нашли следов иностранного вмешательства на выборах в США

Каких-либо попыток иностранного вмешательства в выборы в США зафиксировано не было, заявил специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели, возглавлявший наблюдателей от этой организации.
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"Мы не видели каких-либо доказательств этого, каких-то случаев, которые бы это доказывали, - передает РИА Новости слова чиновника. - Но сейчас технологии очень изощренные, поэтому что может стать известно потом, мы не знаем".

Местные наблюдатели также не зафиксировали сколь либо серьезных нарушений, при том, что в нескольких штатах отмечались сбои в работе техники - сканеров и машин для голосования.

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