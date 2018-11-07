Среди нарушений в больницах и клиниках лидируют игнорирование санитарных норм, отсутствие медосмотров персонала и безалаберное отношение к медотходам, в том числе опасным. Это следует из данных Роспотребнадзора.

Россиян приучили надевать бахилы в поликлиниках и больницах, но до полного соблюдения санитарных норм в медучреждениях пока далеко. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Дефекты отделки стен, полов и потолков, мешающие качественной уборке, отсутствие "кафельных фартуков" вокруг раковин во врачебных кабинетах и специальных дозаторов, которые позволяют набирать мыло, не касаясь дозатора руками, - вот лишь часть выявленных ведомством недостатков.

Зачастую свет в медицинских учреждениях бывает недостаточно ярким для проведения врачебных манипуляций, вместо специальной медицинской мебели используется офисная, сами медики не проходят медосмотры, не сдают анализы и не делают прививки, нет схем обращения с медицинскими отходами. Выявляются и случаи несоблюдения норм утвержденного больничного питания.

Встречаются и более серьезные нарушения. Например, нарушения в обращении с опасными медицинскими отходами - неполное погружение медицинского отхода в раствор дезсредства, отсутствие маркировки на медицинских изделиях, после освобождения емкости для хранения медицинского отхода не проводится ее дезинфекция, допускается хранение игл на рабочем месте более 3-х суток.

Как рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре, ведомство проверяет и государственные, и частные клиники с периодичностью не чаще одного раза в два года.

Если выявленные проблемы быстро не устраняются, ведомство через суд добивается приостановления деятельности медучреждений. И такие случаи - не редкость. Так, по решению Бабушкинского районного суда Москвы была приостановлена деятельность стоматологической клиники, где проверяющие нашли целый "букет" нарушений, среди которых - отсутствие заключения о соответствии помещения санитарным нормам, нарушение требования к дезинфекции и стерилизации инструментов, к сбору и хранению медицинских отходов.

В другой многопрофильной медицинской клинике хирургические манипуляции проводили в кабинетах для консультаций и гинекологического приема, а сами медработники игнорировали профилактические медосмотры. "Зачастую нарушают не потому что хотят нарушить, а потому что не знают, как не нарушать", - отмечает президент общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский, признавая наличие сложностей с соблюдением медучреждениями санитарных норм и правил.

По его словам, огромная проблема - это внутрибольничные инфекции. "Они восприимчивы к антибиотикам и приводят к летальным исходам, но они ведь не возникают на пустом месте. Это целый комплекс проблем: плохая уборка, некачественный ремонт медучреждений или его долгое отсутствие, несоблюдение медперсоналом и больными различных карантинных мероприятий", - говорит он.

В то же время профессор кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров считает, что не нужно драматизировать. "Отдельные факты существуют, но не в глобальных масштабах. Ведь как бы мы ни дезинфицировали внутрибольничные помещения, стопроцентной стерильности не добьешься. Не поместишь же пациентов в безвоздушное пространство и не запретишь приходить родственникам", - добавляет он.

Что касается внутрибольничных инфекций, то, по словам Владимира Никифорова, их размножение несвоевременная уборка, конечно же, может спровоцировать, но по большей части они появляются из-за других проблем.