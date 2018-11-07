В Японии пожилые люди читают не менее часа в день, столько же гуляют и ежедневно встречаются с друзьями. А вот на просмотр телевизора они тратят не более получаса в день. Россияне на пенсии на просмотр ТВ тратят в 20 раз больше времени, чем на физическую активность.

Рост количества людей с деменцией, самой частой причиной которой является болезнь Альцгеймера, - одна из острейших проблем стареющего общества. И в Японии, например, профилактике слабоумия и когнитивных нарушений уделяется огромное внимание. Директор центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Японии профессор Хидетоши Эндо на российско-японском семинаре "Актуальные вопросы гериатрии и геронтологии: опыт России и Японии" рассказал, что в стране существуют телепрограммы для пожилых, в которых в игровой форме демонстрируются физические упражнения с элементами когнитивного тренинга, специально разработанные для людей в возрасте. В Японии, где высокая продолжительность жизни, многие люди страдают от деменции.

В 2020 году в 68 регионах будет сформирована гериатрическая служба - один врач-гериатр в амбулатории на 20 тысяч пожилого населения старше 60 лет

В нашей стране тоже не все благополучно. По словам главного гериатра Минздрава России, директора Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольги Ткачевой, пока нет точной статистики, сколько россиян страдают от деменции. "Мы проводим исследование, которое будет касаться распространенности деменции в различных возрастных группах у пожилых", - сказала она. По предварительным расчетам, болезнью Альцгеймера страдают около двух миллионов человек.

При этом сами россияне пассивнее японцев. "Пожилые россияне в 20 раз больше времени тратят на телевизор, чем на физическую активность", - отмечает доктор Элен Мхитарян, возглавляющая направление нейрогериатрии и когнитивных нарушений в Российском геронтологическом научно-клиническом центре. "Когда человек читает, что-то учит, разгадывает кроссворды, у него происходит тренировка когнитивной функции и она дольше сохраняется. Если он много ходит, у него дольше сохраняется физическая активность. Если человек длительное время проводит перед включенным телевизором, он пассивно поглощает информацию, не двигается, и это - путь к старению", - говорит Ольга Ткачева.

Государство сейчас особое внимание уделяет развитию гериатрии. В 2020 году в 68 регионах будет сформирована гериатрическая служба - один врач-гериатр в амбулатории на 20 тысяч пожилого населения старше 60 лет, появятся гериатрические койки - одна на две тысячи населения старше 70 лет, откроются гериатрические центры. В остальных регионах такая служба будет сформирована к 2024 году. "В большинстве регионов уже есть элементы гериатрической службы. А кое-где она сформирована полностью. Например, в Волгоградской, Самарской областях, Башкирии", - продолжает Ткачева. На консультацию к гериатрам терапевты будут посылать пациентов, если у них начинаются возрастные проблемы.