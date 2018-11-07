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07.11.2018 17:27
Рубрика: Экономика

В России ужесточаются правила биржевых торгов топливом

Текст: Александра Воздвиженская

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) начала менять правила торгов нефтепродуктами на своей площадке. Теперь они станут более жесткими. Наряду с этим биржа намерена передать часть предложений Банку России, чтобы была возможность полностью или частично остановить допуск к торгам любого участника.

Об этом говорится в сообщении СПбМТСБ. Там подчеркивается, что, несмотря на "модификацию" правил торгов, биржа выступает за единые условия для всех участников на товарном рынке, а свою площадку называет "основным каналом товарных интервенций" со стороны нефтяников.

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Среди изменений правил торговли нефтепродуктами: повышение ставок денежного обеспечения для трейдеров при продаже бензина и дизеля на базисах поставки "франко-станция отправления" заводов, упразднение категории "временный член секции" (брокерами смогут быть только "члены биржи" и "члены секции" в профильном секции нефтепродуктов), появление штрафов за любой отказ от исполнения договора поставки и прочие.

После того, как вице-премьер Дмитрий Козак провел 31 октября совещание с нефтяниками о стабилизации цен на топливо, он дал ряд поручений профильным ведомствам. Была упомянута и биржа: до 12 ноября она вместе с Федеральной антимонопольной службой и Банком России должна представить в правительство предложения, как изменить правила биржевой торговли, чтобы сделать ее более прозрачной, а также как ограничить допуск к торговой площадке перекупщиков.

Не дожидаясь ограничений, члены Совета по товарным рынкам (объединяет не зависимых от вертикально интегрированных нефтекомпаний участников топливного рынка) объявили об отказе от вторичных продаж на базисах заводов на время действия соглашения между правительством и нефтяниками, то есть до 31 марта следующего года.

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