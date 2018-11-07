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Рубрика: В мире

Без нитратов и нитритов

В Бишкеке прошла выставка-ярмарка органических овощей и фруктов
Текст: Алена Табарина (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7712 (249)
Ярмарка давно стала площадкой для реализации фруктов и овощей из сел, полностью перешедших на ведение органического хозяйства. Фото: Антон Табарин Ярмарка давно стала площадкой для реализации фруктов и овощей из сел, полностью перешедших на ведение органического хозяйства. Фото: Антон Табарин
Ярмарка давно стала площадкой для реализации фруктов и овощей из сел, полностью перешедших на ведение органического хозяйства. Фото: Антон Табарин
В течение нескольких дней в сквере Киргизского национального аграрного университета проходила ярмарка органической и натуральной продукции. Жители Бишкека могли закупить там овощи и фрукты, выращенные отечественными аграриями без применения химических удобрений. Кроме того, на ярмарке представили натуральный мед, выпечку и консервы.

Ярмарка проходила уже в седьмой раз. Она давно стала традиционной площадкой для реализации фруктов и овощей из сел, полностью перешедших на ведение органического хозяйства.

- Многие фермеры применяют синтетические и химические удобрения, что плохо влияет на качество продукции и, в конечном счете, на здоровье потребителей. Мы выступаем за органическое сельское хозяйство. Поэтому с 2013 года начали создавать органические аймаки (племена), - объясняет координатор проекта Федерации органического движения "Bio-KG" Асан Алымкулов. - Сегодня действуют 10 аймаков, которые состоят из 23 сел Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской и Чуйской областей. Уже более 800 фермеров получили сертификаты, которые свидетельствуют о соответствии их производства требованиям органических стандартов. То есть эти сельхозпредприятия прошли инспекцию полного цикла: от семян до склада.

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Калыс Турганбаев - один из крестьян-органиков. На ярмарку он привез картофель, чеснок, свеклу и морковь с собственного пятигектарного надела в Нарынской области.

- Органическая продукция должна стоить дороже обычной хотя бы в полтора раза. Ведь в цену закладываются ручной труд, затраты на подготовку земли и уход. Например, сельхознадел нужно готовить три года прежде чем выращивать на нем органические овощи. Но я занимаюсь этим не ради прибыли, а ради идеи. К тому же убытки мы компенсируем за счет животноводства, - рассказал он корреспонденту "РГ".

С фруктами в этом году все в порядке. Они уродились на славу. Ароматные краснобокие яблоки и крупные сочные груши так и манили к ярмарочным прилавкам. Почти четыре тонны сладких плодов привезли с Иссык-Куля Валентина Черноножкина и ее мама Наталья Гавриловна. Кроме того, женщины представили на ярмарке шесть тонн янтарного меда и массу различной консервации. Все это результат труда их небольшого семейного подряда.

- Варенья-соленья мы делаем сами. Здесь все, что растет на нашем огороде. Садом и пасекой занимаемся всей семьей, - улыбаются женщины. - В этой ярмарке участвуем уже третий раз. Продажи идут хорошо. В основном нашу продукцию раскупают местные жители. Хотя в этом году мы отправили партию эспарцетового меда в Китай.

По мнению представителя орг-комитета ярмарки Асана Алымкулова, киргизское органическое сельхозпроизводство очень интересно другим странам. Поэтому сейчас ведутся переговоры между местными и зарубежными компаниями о выходе отечественного натурпродукта на рынки государств СНГ, Европы и Юго-Восточной Азии.

Фото: sputnik.kg
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- Но есть проблема - мелкотоварность. Объемов республиканского производства недостаточно для экспорта, - добавляет Асан Алымкулов. - Поэтому мы и создали органические аймаки, которые объединяют фермеров. Со временем они перерастут в кооперативы. Тогда получится преодолеть мелкотоварность и выйти на внешние рынки с хорошими объемами. Кстати, первый кооператив уже создан - в Иссык-Кульском селе Теплоключенка. В 2018-м это фермерское объединение получило семеноводческий статус, что очень актуально. Ведь каждый год наши крестьяне страдают от нехватки органических семян. Кооператив будет поставлять семена другим аймакам, что даст возможность увеличить производство и повысить качество товара.

На ярмарке можно было не только купить полезные продукты, но и научиться чему-то новому на мастер-классах. Потомственный ткач из Кара-Балты Аскар Акбутаев показал, как плести традиционные киргизские коврики из шерстяных нитей. Другая участница ярмарки Чолпон Мадьярова приготовила на водяной бане "мазь от ста болезней". В ее основе - пчелиный воск, природный антибиотик прополис и еще ряд ингредиентов, которые народная знахарка предпочла оставить в секрете. Как уверяла женщина, чудо-мазь помогает при артрите, гайморите и простудных заболеваниях. Завершилась ярмарка совместным приготовлением "блюда дружбы" - традиционного киргизского куурдака из мясных субпродуктов и овощей.

В мире экс-СССР Киргизия
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