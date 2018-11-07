В Венеции от наводнения спасли гобелены стоимостью 1 млн евро

Выставка под названием "От Кандинского до Боттеро" во дворце "Дзагури" в Венеции должна была проходить с 1 по 30 ноября. В связи с потопом, открытие перенесли на 4 ноября. Несмотря на то, что жители Венеции уже давно привыкли к такому явлению, все же город потерпел огромные убытки. Сумма ущерба для всего региона, по предварительным подсчетам, уже составила 1 млрд евро.

Из-за наводнения вышла из строя канализация, и был затоплен весь этаж здания, где располагались работы. Гобелены находились на выставке и были размещены так, что их края касались пола. Издание Il Gazzettino сообщает, что их общая стоимость превышает €1 млн.

Однако команде музейных работников удалось оперативно принять меры для сохранения работ. Их доставили для срочной реставрации в одну из венецианских мастерских, где их на много часов опустили в ванны с очищенной от кальция водой и аккуратно отмывали поверхность нейлоновыми губками от следов морской воды.

Благодаря быстрой и самоотверженной команде искусствоведов, преодолев преграды стихий, выставка состоялась. Посетители могут увидеть на выставке около сотни работ выдающихся мастеров, среди которых Сальвадор Дали, Джорджо де Кирико, Анри Матисс, Василий Кандинский и Жоан Миро.