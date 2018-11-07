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07.11.2018 15:15
Рубрика: Экономика

В "ЗИЛАРТе" появится бульвар, равный по длине Старому Арбату

Равный по протяженности Старому Арбату, с Wi-Fi-скамейками и соснами - бульвар Братьев Весниных в "ЗИЛАРТе" станет 60-м бульваром Москвы и таким же длинным как Старый Арбат. Здесь будут расположены кафе и рестораны, торговые галереи и досуговые центры, а также будущая достопримечательность столицы − музейный центр "Эрмитаж-Москва".

Планируется украсить бульвар липами, кленами и соснами высотой до 30 м. Площадь озеленения составит более 1,2 тыс. кв. м., в том числе сохраняемые образцы и более ста новых деревьев. Особое место займут цветники. Планируется высадить 15 тысяч многолетних травянистых растений, в т. ч. модные в ландшафтном дизайне злаки, и т. н. "вечнозеленые" травы, радующие глаз круглый год, а также лекарственные виды.

Вдоль бульвара проектом предусмотрено размещение уличных летних террас. Возможность посидеть за столиком с чашечкой кофе московским летом предоставят кафе и рестораны, которые откроются на первых этажах домов.

Будет на бульваре и свое техническое ноу-хау. В ландшафт планируется интегрировать т.н. "многофункциональные элементы" - скамейки до 30 м длиной со встроенным освещением, навигационной панелью, точкой доступа Wi-Fi, пунктами подзарядки для мобильных гаджетов и ноутбуков. Перекликаясь с перголой парка "Тюфелева роща", 17-метровые фонари из кортеновской стали будут не только освещать бульвар, но станут самостоятельными арт-объектами.

На всем протяжении планируется установить модульные скамьи из искусственного камня. За счет интегрированной подсветки они будут светиться изнутри. Встроенными светодиодными лентами будут также подсвечиваться ступени, изгибы прогулочных дорожек, архитектурные элементы. В темное время суток световая навигация укажет путь к пункту информации или, например, к одной из 14-ти велопарковок, которые планируется расположить на бульваре.

Бульвар Братьев Весниных планируется замостить гранитной брусчаткой и высокотехнологичным тротуарным клинкером производства "Группы ЛСР" марок "Лондон" и "Эдинбург". Несколько типов мощения составят сложный, прихотливый узор.

Из первой очереди строительства жилого комплекса "ЗИЛАРТ", на бульвар выходит дом №8 по проекту архитектурного бюро "Меганом". В настоящее время в доме близятся к завершению монолитные работы. Здание уже получило известность как "дом, не отбрасывающий тени": уникальный способ обработки фасадного стекла и особенности конструкции фасада сокращают теневую зону вокруг здания на 20%. Благодаря этому солнечные лучи беспрепятственно будут освещать бульварные площади и радовать прохожих.

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