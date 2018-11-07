Видео: кот Гарфилд превратился в монстра из миров Кафки и Лавкрафта

Гарфилд превратился в 8-битного монстра из мира Говарда Лавкрафта.

Очередные интернет-удальцы превратили махрового бонвивана и гедониста от кошачьего мира Гарфилда в извивающегося creepy-монстра, реагирующего на запах (авторам "Тихого места" стоит взять на вооружение).

Franz Kafka, HR Giger, and Junji Ito present "Garfield" pic.twitter.com/pH22R0muxK — Callum Mackenzie (@Mackendog) 12 октября 2018 г.

Основой стали рисунки Уилла Берка, а облек их в пиксельную плоть и кровь пользователь под никнеймом LumpyTouch.

Обставлено это все в форме игры для 8-битной приставки - и сделано, стоит признать, со вкусом и атмосферой: жути нагоняют не только кафкианские метаморфозы тела благородного кота, но и выдержанные в духе классических хорроров обшарпанные стены, тревожная музыка и пульсирующие угрозой фразы Гарфилда.

Также присутствуют деления, показывающие уровень здоровья героя, издаваемого шума и опасности текущей ситуации.

В оригинальной картине 2004 года режиссера Питера Хьюита неворотливый, но жутко насмешливый эгоистичный кот Гарфилд (в озвучке Билла Мюррея и Олега Табакова) живет со своим хозяином Джоном Арбаклом, попадает в различные злоключения и косвенно подшучивает над пороками общества (во всяком случае, по задумке автора).

Также Гарфилд является, разумеется, героем сиквела, а также отдельного сериала, комиксов и т.д.

Отметим, что трансформации Гарфилд и Джон уже подвергались, например, в культовом мультсериале "Рик и Морти".

Всего планируется выпустить пять роликов, на данный момент вышло три.

Отмечается, что графический дизайн роликов недвусмысленно развивает художественные идеи известного японского гуру реалистичного боди-хоррора Дзюндзи Ито.