Видео: торжественный марш в честь парада 1941 года состоялся в Москве

Торжественный марш, посвященный 77-ой годовщине парада 1941 года, состоялся на Красной площади в Москве. Он напомнил москвичам и гостям столицы об одном из наиболее тяжелых этапов войны, а также о самоотверженности и стойкости советских солдат.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года проводили в тяжелых условиях - линия фронта проходила всего в нескольких десятках километров от Москвы. Однако постоянные бомбежки и вызванные ими пожары не сломили дух народа. Многие из тех, кто принимал участие в параде в то морозное утро, сразу после него отправились на фронт.

Прохождение войск по главной площади страны вселило в людей уверенность в том, что столица выстоит, и укрепило моральный дух армии.

Память о Битве за Москву не померкла даже спустя 77 лет и навсегда останется в сердцах миллионов. Об этом мэр Сергей Собянин сказал в своем обращении к ветеранам и участникам торжественного марша в честь годовщины парада 1941 года на Красной площади.

Сегодня в торжественных мероприятиях приняли участие более 12 000 человек. Из них 7 000 были приглашены на гостевые трибуны. В их числе оказались и ветераны Великой Отечественной войны, принимавшие участие в параде 1941 года.

Еще 5 000 человек прошли по Красной площади в составе парадных расчетов Среди них были военнослужащие в составе исторических рот, кавалеристы Президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского училища и кадетских корпусов, участники военно-исторических клубов и военные музыканты - сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона и учащиеся Московского военно-музыкального училища.

Зрители также увидели историческую военную технику. По брусчатке проехали легендарные "полуторки", "эмки" и другие машины тех лет. Участники парада, проходившие по Красной площади в составе исторических рот, были одеты в форму времен войны и вооружены оружием Победы - легендарными винтовками Мосина и ППШ.

По окончании торжественного марша на Красную площадь выкатили технику потяжелее: танки Т-34, самоходки СУ-85 и СУ-100, установки реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", бронеавтомобили и многое другое. Их можно не только внимательно рассматривать - разрешено трогать технику, забираться на нее, заглядывать внутрь. Музей под открытым небом буде работать до 17:00.