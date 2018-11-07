Видео: В Китае построили самый глубокий подводный тоннель метро

Строительные работы на самом глубоком подводном тоннеле метро в Китае завершены. Он соединяет восточную и западную части города Циндао на востоке провинции Шаньдун. Город расположен на полуострове, на берегу Желтого моря.

Как сообщили во вторник в Китайской железнодорожной инженерной группе №3, длина всего тоннеля равна 8.1 км, где 3.49 км проходят под водой, передает CGTN. Отмечается, что это самый глубокий подводный тоннель в Китае - он проходит на глубине 88 метров под уровнем моря.

По словам местных СМИ, его строительство началось в сентябре 2015 года. Этот участок значительно сократит время пути из одной части города в другую.