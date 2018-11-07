Владимир Путин посетит Казахстан, Париж и Сингапур

В ближайшие дни главе государства предстоит обширная международная программа.

Уже завтра Владимир Путин отправится в Казахстан на саммит ОДКБ. На повестке - антитеррористическая проблематика, сирийское урегулирование, ситуация в Афганистане и другие темы, рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Председательство в организации перейдет к Киргизии.

По итогам встречи в Астане будет подписано около 20 документов. В их числе, например, о противодействии пропаганде террористической идеологии и пресечению вербовки, а также о статусе наблюдателей при ОДКБ. Обсудят лидеры и вопрос о новом генсеке организации, его избрание пройдет в закрытом режиме. На пленарном заседании два основных вопроса: ежегодный доклад о выполнении решений предыдущей сессии, а также доклад президента Киргизии о приоритетах председательства в 2019 году. После саммита Нурсултан Назарбаев и Сооронбай Жээнбеков выступят перед журналистами.

Также в Казахстане пройдет межрегиональный форум - в Петропавловске. В следующий раз участникам будет предложено собраться в Омске. Тема нынешней встречи - новые подходы развития туризма. Ожидается подписание множества документов. Перед заседанием Путин и Назарбаев проведут отдельную встречу, запланирована также презентация российско-казахстанского проекта космического ракетного комплекса "Байтерек".

В воскресенье, 11 ноября, президент направится в Париж для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Приглашены 50 глав государств и правительств, 10 представителей международных организаций. Лидеры соберутся в Елисейском дворце, и после фотографирования на автобусах поедут на торжественную церемонию у Триумфальной арки, а затем вернутся во дворец на рабочий завтрак. Владимир Путин возложит цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса и заедет на Форум мира. Что до встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, то с учетом того, что их переговоры отвлекут внимание от мероприятий в Париже, было решено ориентироваться на Аргентину, где пройдет саммит "двадцатки". Так что президенты кратко пообщаются "на ногах", и ожидается, что будет подтверждено, что более обстоятельная беседа состоится на G20.

На следующей неделе Путин продолжит серию заграничных визитов и примет участие в саммите Россия-АСЕАН и саммите Восточно-азиатского партнерства 13-15 ноября в Сингапуре. Он проведет переговоры и с руководством страны - президентом и премьер-министром. По итогам будет подписан ряд документов и коммерческие контракты. Еще глава государства примет участие в церемонии закладки первого камня в российский культурный центр с православным храмом.

На повестке саммита Россия - АСЕАН вопросы торгово-экономического сотрудничества, продвижение контактов по линии ЕврАзЭС и ШОС, вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ядерная проблема Корейского полуострова. Российская сторона расскажет о предпринятых усилиях в контексте сирийского урегулирования. По итогам планируется принятие ряда документов, в том числе, заявление по безопасности использования информационно-коммуникационных технологий.

На саммите Восточно-азиатского партнерства Путин расскажет о планах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока и призовет активнее инвестировать в проекты. Запланированы отдельные встречи с премьер-министром Малайзии, Индонезии, президентом Кореи и премьером Японии. Прорабатываются и другие контакты, в том числе, с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.